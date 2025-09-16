美しいシルエットを叶える♡快適ゆる楽チューブブラで毎日ラクに

締め付け感が苦手、でも美しいシルエットは譲れない…そんな女性の願いを叶える「快適ゆる楽チューブブラ」が登場しました。エアースルーパッドでムレにくく、脇高設計でスッキリラインを演出。さらにノンワイヤーで長時間ラクに過ごせるから、デイリーはもちろんおしゃれを楽しみたい日にもぴったりです♡プチプラながら頼れる新しい味方を、ぜひチェックしてみて。

エアースルーパッドでムレ知らず

価格：968円（税込）



「快適ゆる楽チューブブラ」は、全面に通気穴を施したエアースルーパッドを採用。風通しが良く、汗ばむ季節でもムレにくく快適に過ごせます。

さらに左右一体型のパッドが流れがちなバストを寄せて引き上げ、自然なボリュームと美しいシルエットを実現。

ノンワイヤーだから締め付け感も少なく、肩に負担をかけないのも嬉しいポイントです。

脇高設計でスッキリ美シルエット

脇高タイプの設計で、気になるワキ肉やハミ肉をやさしくカバー。背中のクロスラインが引き締め効果を発揮し、後ろ姿までスッキリと美しいシルエットに整えます♪

伸縮性に優れた生地でぐーんと伸びて心地よくフィットし、1日中ラクなつけ心地をキープ。ループ付きなので、お手持ちのストラップをつければホールド力を高めることも可能です。

材質：ナイロン90％・ポリウレタン10％

サイズ：M（バスト79～87cm）／L（86～94cm）／LL（93～101cm）

販売先：全国の量販店／専門店／通信販売

毎日をラクに美しく♡新しい定番ブラ

「快適ゆる楽チューブブラ」は、ムレにくい設計と脇高デザインで美しいシルエットを叶えながら、ノンワイヤーの心地よさで1日中快適に過ごせる優秀アイテムです。

プチプラだから気軽に試せるのも嬉しいポイント♪これからの季節、おしゃれも快適さも両立したい女性にぴったりの新定番ブラ。あなたも毎日のコーディネートに取り入れてみませんか？