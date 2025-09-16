½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¹âÅç¿¿¿¥»Ò¡¢ÎÏÈ¯´ø¤Ê¤é¤ºÍ½ÁªÇÔÂà¡Ö²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ëÎäÀÅ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê16Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤ÓÍ½Áª¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¹âÅç¿¿¿¥»Ò¡Ê¶åÅÅ¹©¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÄ·Ìö¤Ç¤Î13¥á¡¼¥È¥ë66¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á´ÂÎ25°Ì¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºò½©¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò½éÀ©ÇÆ¡£8·î¤Ë¤Ï13¥á¡¼¥È¥ë94¤Î¼«¸Ê¿·¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤ÆµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹âÅç¤Ï¡Ö·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ëÎäÀÅ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤ÎÎÈ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£