Ç®É÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ëÇò´ÖÈþÎÜ¡á2020Ç¯»£±Æ

¤È¤È¤Î¤¤Èþ½÷¤¬»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤ò

¡¡¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢´°Á´¸Ä¼¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Ó¥­¥Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÇ®É÷¤ò´¶¤¸¤ëÍÍ»Ò¤äÍáÁå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö´°Á´¸Ä¼¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ë½Ð²ñ¤¦»ö¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

´°Á´¸Ä¼¼¤ÇÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤ëÇò´ÖÈþÎÜ
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷shiro36run¤è¤ê)
ÍáÁå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°Çò´ÖÈþÎÜ
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷shiro36run¤è¤ê)

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º¤ÎÈþµÓ!!¡×¡Ö°ì½ï¤Ë´À¤«¤­¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®!¡×¡Ö¿©¤¤µ¤¤è¤ê¿§µ¤¤ä¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


 