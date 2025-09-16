¡Ö°ì½ï¤Ë´À¤«¤¤¿¤¤¡×À°¤¤¥Ó¥¥Ë¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»êÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È
¤È¤È¤Î¤¤Èþ½÷¤¬»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤ò
¡¡¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢´°Á´¸Ä¼¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¥Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÇ®É÷¤ò´¶¤¸¤ëÍÍ»Ò¤äÍáÁå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö´°Á´¸Ä¼¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ë½Ð²ñ¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º¤ÎÈþµÓ!!¡×¡Ö°ì½ï¤Ë´À¤«¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®!¡×¡Ö¿©¤¤µ¤¤è¤ê¿§µ¤¤ä¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£