¡ÖÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡×¤«¤é42Ç¯¡ÄÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎºÊà69ºÐ¥à¥Ã¥¥à¥á¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÀ¨¤¤¶ÚÆù¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¹¥¿¡¼¡×
10Âå¤Î¼«Ê¬¤Ë¡Ä¤Þ¤ÀÌÌÇò¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò(69)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥à¥¥à¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÃ¯¤À¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤Ï10Âå¤Î¤È¤¤¬¤¢¤ë¡¡¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯³Ú¤·¤¯¡¡¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¡¡¤½¤Î¤³¤í¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤ÀÌÌÇò¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤È¸À¤¨¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Í¡¡¤â¤Ã¤È¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÉ÷·Ê¡¢¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¹¥é¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±Ù»Ò¤µ¤ÞÀ¨¤¤¶ÚÆù¡×¡ÖJAC¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ªÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¤Î»þ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤â¤É¤ó¤É¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»ÖÊæÈþ¤Ï1972Ç¯10·î¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¡£83Ç¯¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ÖÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡×¤ËÈ¬¸¤»Î¤Î°ì¿Í¡¢¸¤ºäÌÓÌîÌò¤Ç½Ð±é¡£87Ç¯8·î¤Ë²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤È·ëº§¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£88Ç¯¤ËÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÊ¸²»¡¢89Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎWATARU¡¢94Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎReN¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¦µ´ÌµÎ¤¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£