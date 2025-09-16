小泉農林水産相と林官房長官が16日、自民党の総裁選に立候補する考えを正式に表明しました。閣内からも支持の表明が相次ぐなど、各陣営の動きが本格化しています。

加速する“ポスト石破”レース…

小泉進次郎農水相(44)

「これから正式な表明に向けて関係者、陣営、みなさんと一つ一つ積み上げていきたい」

林芳正官房長官(64)

「この国のかじ取りをとってまいりたい。決断を固めさせていただきました」

16日は、2人が立候補を正式表明しました。

■小泉農水相「まず党内がしっかりまとまること」

“ポスト石破”有力候補の1人、小泉農水相。初めての“言及”は16日午前10時半すぎ…

小泉農水相

「（Q.総裁選への出馬への意欲、意思はどうなっていますか？）週末土曜日に地元の横須賀で、横須賀、三浦の市議・県議のみなさん、そして私を支えていただいている後援会の役員のみなさんに、私の意向をお伝えしたのは事実です」

意向とは、“総裁選に立候補する意向”。この週末、地元・神奈川県横須賀市で支持者らとの会合を行った小泉農水相。地元への報告を終え、16日、総裁選に挑むことを正式表明しました。

小泉農水相

「大きなことを言うよりも、まず党内がしっかりまとまること、皆が1つになれる、そういった環境をつくれるかどうか、今回は非常に重要だと思う」

小泉陣営につくと表明したのが、去年の総裁選で戦ったライバル、加藤財務相です。

加藤財務相

「具体的な申し出が、小泉大臣からお話がございましたので、小泉候補を応援させていただきますと」

午後にはさっそく、小泉陣営の会合へ。選対本部長を務めるといいます。

小泉農水相

「私としては大変力強く、心強く思っているところです」

■林官房長官、経験と実績アピール

そして、小泉農水相の“表明”からおよそ2時間後…

林官房長官

「総裁選挙に立候補する意向を固めさせていただきましたので、この場を借りて表明させていただきたい」

今度は、林官房長官が正式表明しました。

林官房長官

「岸田政権時代、そして石破政権時代、多くの政策を継続性を持ちながら、ずっとやってまいりました。経験や実績を全て使って、この国のために仕事をしたい」

政治家生活30年で培った自身の経験と実績をアピール。林氏には、去年の総裁選で石破首相を支持した中谷防衛相が支持することを表明しました。

これで“ポスト石破”と目される5人のうち、4人が立候補の意向を正式表明。残る1人、高市前経済安保担当相は、表だった動きがいまだみえないままですが、水面下で準備を進め、今週後半に会見を行う方向で調整しているということです。

■茂木前幹事長“露出を増やす”戦略

いち早く“参戦”を表明した茂木前幹事長は16日、都内のスーパーに…

茂木前幹事長

「去年と比べて、どれくらい上がってます？」

スーパーの社長

「去年も高温だったので、この5年間で一気に上がってます」

猛暑や大雨の影響を受ける野菜の価格などについて、視察を行いました。店内を一通り見た後は…

茂木前幹事長

「野菜を買っていこうか」

キノコやタマネギを実際に購入。まだ会見を行っていない候補者もいる中、とにかく“露出を増やす”戦略です。

茂木前幹事長

「5年先、10年先も営農が続けられる農政に変えていく必要がある」

■「チーム コバタカ」発足

そして、小林元経済安保担当相は、総裁選を戦う「チーム コバタカ」を発足しました。

先週の立候補表明会見に続き、政策発表会見も行い、所得税について「期限を区切った定率減税を実行する」と表明しました。減税額には上限を設けるとしています。

小林元経済安保相

「力強く成長する日本、自らの手で守り抜く日本、結束する日本。この三つの未来像を実現するために自民党を再起動させます」

■立憲・安住幹事長「強く反省を求めたい」

それぞれの形で本格化した“ポスト石破”レース。野党は…

立憲民主党・安住幹事長

「この2か月は、自民党は自分のために時間を使いましたから、国民のみなさんや国会をないがしろにしたと思うので、強く反省を求めたい。メリハリをつけて、お付き合いしたいと思う。戦うときは徹底的に戦います」

総裁選告示まで、あと6日です。