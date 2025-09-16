精力的にアート活動も行うKing & Princeの郄橋海人さん（26）が世界的に有名な日本人アーティスト・葛飾北斎の魅力を語りました。

葛飾北斎は、迫力のある大波を描いた代表作『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』など、90年の生涯で3万点の作品を残した浮世絵師です。その作品の中から約400点を展示した『HOKUSAI−ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』が開催されています。（9月13日から11月30日まで）

今回、アンバサダーを務めるのは、自身が考案したキャラクターを描くなど精力的にアート活動も行う郄橋さんです。後世にわたり北斎が人々を魅了し続ける理由を、郄橋さんは“画力”にあるといいます。そのスゴさが分かるという絵があるそうで、案内してくれたのは、“鯉の絵”です。

背景に描かれた斜めの線により、勢いよく泳ぎ進む鯉の躍動感を見事に表現したというこの作品は、『効果線』というマンガやイラストに使われる視覚的にとらえることができない動きや衝撃などを表現した線を使用しています。

江戸時代に生きていた北斎が、現代のマンガやアニメなどに欠かせない表現方法を既に描いていたことに、郄橋さんは「それが筆で描かれてるんですよ。疾走感を感じるじゃないですか？ 約200年前に生きていた北斎がそれをやっていたという、すごくないですか？」と話しました。

精密な画力に加え、“奇想天外な発想力”で目に見えない描写まで表現していた北斎。展覧会を通じて刺激を受けたという郄橋さんは、「（北斎は）“何かにとらわれていない”、“ずっと自由”。エンターテインメントに関わらせてもらっている身として、ある程度自由な感覚を持っていくと、発想がどんどん広がっていろんな人にいいなって思ってもらったりするのかなとか。いろいろ考えることがありますね」と明かしました。

（9月16日放送 Oha!4 NEWS LIVEより）