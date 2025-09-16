「自分から落ちた」車が“鉄柵”突き破り海に転落…自力で陸に上がった30代男性運転手 現場調べる警察に自ら名乗り出る 新潟・上越市
新潟県上越市の海沿いにある道の駅で9月16日朝、車が海に転落する事故がありました。運転手は自力で陸に上がり、命に別条はありませんが、その後の運転手への聞き取りで「海には自ら落ちた」と話しているといいます。
何かに打ち破られた鉄柵。
【釣り人】
「『あのフェンス、壊れているのおかしいよね』と夫と話していた。あんなものが壊れるなんてどういうことと思っていたら、車ごと落ちたみたい」
【リポート】
「落下した車両でしょうか、車のテールランプが確認できます」
9月16日朝7時ごろ、上越市名立区の道の駅・うみてらす名立で発生したのは、海への車の転落事故。
【リポート】
「わだちの残るこちらの公園を車両は走り、鉄柵を突き破って海に落下したのではないかということです」
事故が発覚したきっかけは、釣り人からの「海に車が落ちた」という通報でした。
【通報者】
「（沖で）釣りをしていて、戻ってくる30分前に“ガシャン”という音がした。上陸して振り返ったらフェンスが壊れていたので通報した」
通報を受け駆けつけた警察は突き破られたフェンスと堤防から3mほど下の海に落ちた普通乗用車を発見。
そして、現場で状況を調べていると…「私が運転手です」と車を運転していた30代の男性が自ら名乗り出てきたといいます。
警察によりますと、男性は一人で車を運転し、車ごと海に落ちたあと、自力で陸に上がったということです。
その後、病院に運ばれましたが、命に別条はありませんでした。
警察の調べに対し、男性は「自分から落ちた」と話していて、警察は事故の詳しい状況を調べています。