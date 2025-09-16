新潟県上越市の海沿いにある道の駅で9月16日朝、車が海に転落する事故がありました。運転手は自力で陸に上がり、命に別条はありませんが、その後の運転手への聞き取りで「海には自ら落ちた」と話しているといいます。

何かに打ち破られた鉄柵。



【釣り人】

「『あのフェンス、壊れているのおかしいよね』と夫と話していた。あんなものが壊れるなんてどういうことと思っていたら、車ごと落ちたみたい」





海の中には…【リポート】「落下した車両でしょうか、車のテールランプが確認できます」9月16日朝7時ごろ、上越市名立区の道の駅・うみてらす名立で発生したのは、海への車の転落事故。【リポート】「わだちの残るこちらの公園を車両は走り、鉄柵を突き破って海に落下したのではないかということです」事故が発覚したきっかけは、釣り人からの「海に車が落ちた」という通報でした。【通報者】「（沖で）釣りをしていて、戻ってくる30分前に“ガシャン”という音がした。上陸して振り返ったらフェンスが壊れていたので通報した」通報を受け駆けつけた警察は突き破られたフェンスと堤防から3mほど下の海に落ちた普通乗用車を発見。そして、現場で状況を調べていると…「私が運転手です」と車を運転していた30代の男性が自ら名乗り出てきたといいます。警察によりますと、男性は一人で車を運転し、車ごと海に落ちたあと、自力で陸に上がったということです。その後、病院に運ばれましたが、命に別条はありませんでした。警察の調べに対し、男性は「自分から落ちた」と話していて、警察は事故の詳しい状況を調べています。