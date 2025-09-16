【ニューヨーク＝金子靖志】映画「明日に向（むか）って撃て！」「スティング」などで二枚目スターとして人気を博し、映画監督としても活躍した米国を代表する俳優のロバート・レッドフォードさんが１６日、西部ユタ州の自宅で死去した。

８９歳だった。ＣＮＮなど複数の米メディアが報じた。

米サンタモニカ生まれ。１９５９年にブロードウェーの舞台でデビュー。不遇の時代が続いたが、ニール・サイモン作の舞台に主演して成功を収め、映画界からも注目された。

米アカデミー賞で４部門を受賞したアメリカン・ニューシネマの代表作、６９年の「明日に向って撃て！」では、甘いマスクの銀行強盗役でアンチヒーローを好演した。この時、相棒を演じたポール・ニューマンとは、７３年の「スティング」でも共演し、詐欺師を軽妙に演じてみせた。

７０年代にはさらに「追憶」「華麗なるギャツビー」「華麗なるヒコーキ野郎」「大統領の陰謀」などに相次いで出演し、さわやかな演技でスター俳優としての地位を確立した。

監督業にも進出し、８０年の第１作「普通の人々」でアカデミー賞監督賞を受賞したほか、「リバー・ランズ・スルー・イット」「クイズ・ショウ」などの秀作を世に送り出した。

２０００年代に入っても、ブラッド・ピットさんと共演した「スパイ・ゲーム」など話題作に出演を続けたが、１８年に俳優業からの引退の意向を表明。「さらば愛（いと）しきアウトロー」が最後の出演作となっていた。

一方で、二枚目スターのイメージを覆すかのように、「大統領の陰謀」では、米政界を揺るがしたウォーターゲート事件を追及する新聞記者役を演じ、政治的、社会的なテーマにも強い関心を示した。

初監督作の「普通の人々」でも、子供の死という不幸に見舞われる一家の姿を描き、地味で深刻なテーマを扱いながら、高い評価を獲得した。０７年の監督作「大いなる陰謀」では、教え子が米国の対テロ戦争に参戦しようとし、苦悩する教授を自ら演じた。

若手の映画人の育成にも強い意欲を見せ、自ら設立した映画学校「サンダンス・インスティテュート」、若手監督の作品を上映する「サンダンス・フィルム・フェスティバル」は、将来性のある映画作家の登竜門的な役割を長年果たしてきた。