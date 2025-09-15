¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤Î¡©¡×¾®ÃÓÅÔÀ¯¤È¤Î½¢Ï«¶¨ÎÏ¤Ë¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡ª
9月15日の放送は、お笑い芸人のカンニング竹山が、小池百合子東京都知事についてトークを繰り広げた。
ÃÝ»³¡Öº£ÏÃÂê¤Î°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
Ë®´Ý¡ÖÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Í¡×
ÃÝ»³¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ»ÔÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤â»¿ÈÝ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤«¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢µ¿ÏÇ¤Î¿Í¡£³ØÎò¤È¤¤¤¨¤Ð¡×
Ë®´Ý¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ä¥¨¥¸¥×¥È¤Î¡Ä¡×
ÃÝ»³¡Ö¡Ê¾Ð¡Ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î¤É¤¦¤¿¤é¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Î¾®ÃÓ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÈÌÏÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦Á´Éôµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¨¤ÐºÑ¤àÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÎ¾Êý¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éµ¿ÏÇ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃý¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþÅÔ¤ÎÊý¤â¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢º£¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥âー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Ç¤Ï¥Ç¥â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ë®´Ý¡Ö¤Ø¤¨¤¨¡×
ÃÝ»³¡Ö¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬9·î10Æü¤Î¿·Ê¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¶¨ÎÏ¤Î¹ç°Õ½ñ¤ò·ë¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ÏÆñÌ±¼õ¤±Æþ¤ìÈÝÄê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Î·ÐºÑ³¦¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ½ñ¤ò·ë¤ó¤À¤È¡£¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î½¢Ï«¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Î°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤È¡£¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅÔÌ±¤Î¿Í¤È¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥â¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ç°Õ½ñ¤ÎÂè1¾ò¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¹ç°Õ½ñ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢ÆÃ¤ËÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¸ÛÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ëµÚ¤Ó´ð½à¤ä¡¢¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î½¢Ï«¤Ë´Ø¤·¡¢Î¾Åö»ö¼Ô´Ö¤Ç¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡×¤ÈºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2¾ò¤ÏÅÔ¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î»Å»ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿JICA¤ÎÌäÂê¤È¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ë®´Ý¡Ö¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÃÝ»³¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¸ÛÍÑ½¢¶ÈÉô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ËQ&A¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤òÅÔ¤ØÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤êÆÃÊÌ¤Êºº¾Ú¡Ê¥Ó¥¶¡Ë¤¬È¯µë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤âµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î¸ÛÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¡¦´ð½à¤Î¸¦½¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¤È¤·¤Æ½õ¸À¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÄù·ë¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÍ×¤Ï¡¢°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¤Í¡£
¡Ö¤¿¤À¡×¡£¡Ö¤¿¤À¡×¤Ç¤¹¤è¡¢Ë®´Ý¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¹ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤ÅìµþÅÔ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¹ñ²È¤È¡¢º£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤¢¤È¡¢¤Ê¤¼¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤ó¤À¤È¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤¿¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÂç³Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬Âç¿Ã¤Î»þ¤«¤é¥¨¥¸¥×¥È¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤È¡£¤½¤ì¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¸þ¤³¤¦¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬µ¿ÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¡¢ÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤Ç¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¥ï¥Ã¤Æ¸«¤»¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤ä¤½¤ìµ¶Êª¤À¡×¤Ã¤Æ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥¸¥×¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯µ¿ÏÇ¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢º£¤Ê¤ó¤ÇÅìµþÅÔ¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¹ÔÀ¯¤Î°ì¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢¹ñ²È¤È¤³¤ì¤ò·ë¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤¤¡¢¤È¡£¤¢¤ó¤¿¡¢Æâ³Õ¤ÎÂç¿Ã¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¡£¤â¤Ã¤È²ø¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤ó¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤È¤«¡¢¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤È¤«¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¥¨¥¸¥×¥È¡©¡¡¤¤¤ä¡¢¤¢¤ó¤¿¥¨¥¸¥×¥È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¥¨¥¸¥×¥È¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤¿º£¤½¤ì¤ä¤ó¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡Í¾·×¤Ëµ¿¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÔÌ±¤Ï¥Ç¥â¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ø¤·¤¯¤Í¤§¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
