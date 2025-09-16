タレントの辻希美（３８）が１６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。第５子出産後１週間の様子を公開した。

辻は「退院してからちょっとガタがきているのかなって感じてます」と体の不調を報告。むくみや頭痛、腰が「ヤバい」という。

むくみは「足が本当にクリームパン状態で、地に足が全部つかないみたいな感じ」と語り、頭痛は「毎日薬飲まないといられないくらい痛い状態が続いた」と明かした。

さらに「骨盤がグラグラすぎて、ベルト巻いて矯正のガードルみたいなのもはいているんだけど、常に結構ちゃんと締めてないと不安な感じ。あとはお腹が全然へこまない」なども明かし、「まだまだ無理はせず、過ごしていけたらなと思っています」と語った。

また、辻は「家族みんなで育てているって感じがすっごいしてる」という。

子供の年齢が離れているため、第１子の子育てで感じていた孤独感がなく「家族みんなで子育てしてる感じが、ノンストレスというか。その時に、ふと大家族って大家族になる理由が分かるなってすごい思っちゃって。この感じだったらもう１人、次行ってもいいかもって思うぐらい心の余裕ができてるっていうか」としみじみ。

「子供がたくさんいて大変なことももちろんあるけど、子供がたくさんいるからこそ、家族みんなの絆とか助け合いみたいなものをすごく感じている」と語っていた。