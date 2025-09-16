ÊÆÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó»àµî 89ºÐ ¡ÖÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·â¤Æ¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ê¤É½Ð±é
¡¡±Ç²è¡ÖÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·â¤Æ¡ª¡×¡Ê£±£¹£¶£¹Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ê£·£³Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÊÆÇÐÍ¥¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó¤¬£±£¶Æü¡¢ÊÆ¥æ¥¿½£¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡££¸£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¶þ»Ø¤ÎàÈþÃËÇÐÍ¥á¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£±Ç²è¡Ö¤µ¤é¤Ð°¦¤·¤¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡×¡Ê£²£°£±£¸Ç¯¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¶È¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¡×¡Ê£¸£°Ç¯¡Ë¤Ç£¸£±Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£µ£³²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤ä´ÆÆÄ¾Þ¤Ê¤É£´´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£