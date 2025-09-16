乃木坂46賀喜遥香「猫ちゃんもあざとかわいくて、やっぱり飼い主に似るのかな（笑）」最近遊びに行った“同期メンバー”の家とは？
乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。9月11日（木）の放送では、“飼っている猫がかまってくれない”と悩む生徒（リスナー）に遥香先生がアドバイスを送りました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「遥香先生に質問があります！ 僕の家では、こじろうという虎柄の猫ちゃんを飼っているのですが、最近はかまってくれません。昔は自分の部屋に来てくれたり、一緒に遊ぶことが多かったんですけど、今は片手で数えるくらいです……。遥香先生は（愛猫の）マロンくんとどうやって接していますか？ また、猫と仲良くするにはどうしたらいいですか？ ぜひ教えてください」（富山県 14歳）
◆いつか猫アレルギーを克服して…
賀喜：実家にいるマロンくんは、まだ1歳3ヵ月ぐらいなので、ものすごく元気なんですよ。でも、私は実家にいないから、いつもお母さんが写真を送ってくれるんですけど、マロンくんが「遊んで〜！」ってキッチンにおもちゃを持ってきたり、うちのマロンくんは散歩に行くんですけど（実家に泊まったときは）朝の4時半に「散歩に行こうぜ！」みたいな感じですりすり寄ってきて。寂しがり屋で甘えん坊な猫ちゃんだから、マロンが「遊ぼう！」って来たら絶対いっぱい遊んでいます！
同期の田村真佑ちゃんの家にも猫ちゃんがいて、最近遊びに行ったんですよ。まゆたん（田村真佑の愛称）ところの猫ちゃんって何歳だっけ？ 4歳？ 5歳ぐらいかな？ その猫ちゃんもあざとかわいくて、やっぱり飼い主に似るのかな（笑）？
だから、もしかしたらリスナーくんが「こじろうが来てくれないし、構ってくれないからもういいよ」って思っちゃったら、こじろうくんも「相手してくれない……じゃあいいよ」って拗ねちゃうかもしれないので、いい感じに遊んであげて。むしろ“僕は、こじろうに遊んでもらっているんだ”っていうマインドでいたら来てくれるかも！
アドバイスになったかな（笑）？ 私もマロンと一緒にお散歩したり、遊んでもらっているので参考になったらうれしいし、私もいつか猫アレルギーを克服して猫ちゃんと一緒に暮らせたらいいなって思っています。仲良く暮らしてください！
――この日は、乃木坂46「真夏の全国ツアー」の福岡公演に来てくれた生徒と電話をつないで、いろんなお話をしていきました。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
乃木坂46の賀喜遥香
