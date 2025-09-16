今までの信頼関係は全部ウソ!? 私の頑張りは一体…【私たちの連絡係さん Vol.26】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、その事実を聞かされた他のママたちも白田さんを無視するようになる。
白田さんの上に立ち優越感に浸る黒木さんだったが、突然、白田さんがバス通園をやめてしまう。すると、リーダー・阿久澤さんが再び黒木さんを連絡係に任命。帰宅した黒木さんは「逃がすまい」と白田さんに電話するが、仕事中のため繋がらなくて…。
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、その事実を聞かされた他のママたちも白田さんを無視するようになる。
白田さんに執着するのはやめて、黒木さんも連絡係を辞退するべきですよね。
2年連続で勝手に係を押し付けられて、こちらに断る権利がないなんておかしすぎます。
それでも、どうにか白田さんと連絡が取りたい黒木さんは!?
(ツムママ)