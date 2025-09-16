「“もったいない精神”と食品ロスの矛盾を深掘りしたい」 映画『もったいないキッチン』の監督が感じた日本の現状

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第42回目のゲストは、ダーヴィド・グロスさん（映画『もったいないキッチン』監督）と関根健次さん（映画『もったいないキッチン』プロデューサー）です。

“もったいない精神”がある国なのに大量の食品ロス





小竹：まずはダーヴィドさんのプロフィールをご紹介します。1978年、オーストリアのザルツブルクのご出身です。10代の頃から“食”に強い関心を持ち、フリーランスのテレビジャーナリスト、映画製作者、食品ロス活動家として、食に関する幅広い活動をされていらっしゃいます。

ダーヴィドさん（以下、敬称略）：ありがとうございます。

小竹：クックパッドもスポンサーとして協力させてもらった映画『もったいないキッチン』の前に、ヨーロッパ5ヶ国をキッチンカーで旅しながら、捨てられてしまう食材をおいしい料理に変身させる『0円キッチン』という映画を撮られています。この映画を撮ろうと思ったきっかけは？

ダーヴィド：ジャーナリストとして、まず「食品ロス」という大きな課題にぶち当たり、サステナブルな料理の解決策を探していました。そこで、ヨーロッパ中を旅して残り物で料理をすることで、世界を良くしていけるのではないかと思いついたんです。

小竹：映画『0円キッチン』ではスーパーマーケットのゴミ箱にダイブするオープニングシーンが印象的ですが、あれはどういった経緯で？

ダーヴィド：私の仕事はゴミ箱ダイバーです（笑）。私はオーストリアのザルツブルクに住んでいるのですが、夜中に近所のスーパーに行ってゴミ箱に飛び込み、中に入っている食べ物を救出して料理を作ったところ、とてもおいしかったんです。それで映画にもそういったシーンを入れました。

小竹：映画『もったいないキッチン』は、日本の“もったいない精神”に魅了されたダーヴィドさんが、キッチンカーで日本を旅しながら、コンビニや一般家庭などで捨てられてしまう食材をおいしい料理に変身させるというロードムービーです。この作品を日本で撮ろうと思ったきっかけを教えてください。





関根さん（以下、敬称略）：『0円キッチン』を日本でユナイテッドピープルが配給することになり、2017年にダーヴィドに初来日してもらいました。そのときに『0円キッチン』を見た多くのみなさんが、「日本でも食品ロスがすごいよ」と言っていたんです。

小竹：そうですよね。

関根：2017〜2018年当時、年間600万トン以上のまだ食べられる食べ物が捨てられていました。国民1人当たり1つのおにぎりを毎日捨てている状態です。 “もったいない精神”がある国で、毎日1億個以上のおにぎりを捨てていることが解せませんでした。

小竹：うんうん。

関根：そんなときに、「映画を作らない？日本でもすごく食品ロスがあって、でも“もったいない精神”というものもあるんだよ」とダーヴィドと話をして、意気投合して出発しました。でも、ダーヴィドが何回か来日をしている間に、いろいろなことが起きたんです。

小竹：どんなことが？

関根：ダーヴィドが日本の女性と恋に落ちちゃったんです（笑）。映画よりも先に愛が生まれて、結婚することになった。映画製作がうまく進まずに諦めかけた瞬間もありましたが、2人を祝福するためにも、プロデューサーとして絶対に完成させると決意しました。

小竹：そこで（笑）？

関根：そこから、何があっても僕が借金をすればいいと思って頑張り始めたら、クックパッドさんを含めていろいろな方が協力したいと言ってくださるようになりました。実は1回目のクラウドファンディングに失敗して諦めかけていたのですが、親も「お前諦めないんだな」って、ちょっとお金を出してくれたり、いろいろな方が協力をしてくれたりして完成しました。

小竹：うんうん。

関根：5周年パーティーにも来てくれたのですが、当時小学5年生の少女が「使わなかったお年玉があるんで」と言って、3万円も寄付してくれたんです。こういった1人1人の思いが重なって『もったいないキッチン』はできました。その女の子に「関根さん、ダーヴィド、ぜひ社会の役に立ついい映画を作ってくださいね」と言われて、絶対にいい映画を作ろうと思いましたね。

「食べるものを捨てることは命を殺すこと」という精神

小竹：ダーヴィドさんは、日本の食品ロスについて、どのように感じていましたか？

ダーヴィド：日本はすごく興味深い国だと感じていました。まず食べ物がすごくおいしい。ただ、日本には素晴らしい“もったいない精神”があるが、フードロスという大きい問題もある。この矛盾を深掘りしていくのは面白いのではないかと思いましたね。

小竹：日本中を旅していて、その矛盾の解決方法は発見できましたか？

ダーヴィド：日本各地にたくさんの素晴らしいソリューションがあると感じました。この旅を通じて大きく学んだのは、問題を見るとすぐにソリューションを考え始めること。今では問題が見えるというより、ソリューションが見えるようになりました。

小竹：旅をしている中で、関根さんとディスカッションをしたり衝突したりすることはありましたか？

関根：旅の途中で1回、映画作りの途中で1回、喧嘩をしましたね。宮城県の気仙沼に行ったのですが、気仙沼はメカジキの漁獲量がすごく多い。メカジキには硬い角があるのですが、この角を捨てるのがもったいないので、オイカワデニムさんが綿花と粉々にしたメカジキの角を練り込んでジーンズ化したという事例がある。こういった“もったいない事例”を僕は入れたかったが、構成上どうしても難しいというのが監督の判断で…。特別編として入れてはいますが、そこでぶつかったことがありました。

小竹：そうなのですね。

関根：撮影中もいろいろと面白いことが起きました。コンビニは食品ロスを結構出していますが、賞味期限切れのパスタ麺をダーヴィドが手に取り、ローソンの役員の前で「これを捨てちゃうの？」と迫るシーンがあるんです。

小竹：名シーンですね。

関根：蓋を取ってパスタ麺を見せるくらいで止まると思っていたら、素手でパスタ麺を掴んで口の中に入れて「おいしい」って、ローソンの役員に見せつけるように言ったんです。僕は傍から見ていて凍りつき、場の空気も凍りついていて、このシーンは使えないと確信しました。





小竹：そのシーンを撮った後にお会いしたときに、「大変なことが起こった」と言っていましたね（笑）。

関根：ダーヴィドに「なんてことをしたんだ！これで大事なコンビニのシーンが飛んだぞ！」って言ったら、「安心しろ。このシーンはすごく面白いから、この映画の鍵になる！」と言われて、結局そうなりました。

小竹：当時の雰囲気としては、かなり大変だったのですよね？

関根：台本がないので、全てアドリブでやっていくんです。でも、多くの方がああいったシーンを見て驚きつつ、その驚きから「まだ食べられるものがなぜ捨てられているのか」というところに思考がいくので、すごくいいシーンになったとは思います。

小竹：この映画を通じて、見た方にどのように感じてほしいですか？

ダーヴィド：私たちにとってすごく重要だったのは、世界中で起こっている大きな問題を特集した悲しくなる映画を作ることではなく、アイデアをもらったり、見て楽しくなったり、ポジティブに考えられるようになったりする映画を作ることでした。

小竹：うんうん。

ダーヴィド：フードロスは世界中の大きな問題ですが、各地にいろいろなソリューションがある。特に日本は各地に特別でユニークなソリューションがあるので、その素晴らしさをしっかりと見せて、日本の伝統やソリューションに紐づいている喜びも広めたかったんです。

小竹：関根さんはいかがですか？

関根：生産される食料の3分の1がグローバルでは捨てられているという現実がありますが、『もったいないキッチン』は楽しくおいしくソリューションを提案していくエンターテインメントロードムービーに仕上がっています。大事にしたのはワクワクすること。私にもできそうという感覚をすごく大事にしました。

小竹：わかります。

関根：映画の最初に食品ロスジャーナリストの井出留美さんが登場し、「食べるものを捨てることは命を殺すことだ」という表現をされます。その精神がこの映画の根幹にはあって、僕もとても大事にしています。

映画の冒頭で登場する食品リサイクル施設。食品工場やスーパーなどから廃棄された食品が集まる。

小竹：なるほど。

関根：簡単に買えてしまうと簡単に捨ててしまうのが“消費文化”。もし目の前にある食べ物が命だと思ったら、簡単には捨てられないはずです。そういうことも含めて、自然や身の回りにあるものに対して感謝の気持ちを持つことが大切ですね。

小竹：本当にそうですね。

関根：僕は「いただきます」という言葉を噛み締めるようになりました。命をいただくから「いただきます」なので、「いただきます」「もったいない」「ありがたい」という3つの言葉が僕の中ではセットになりました。

小竹：うんうん。

関根：いろいろな人に見ていただきたいので、小学校の授業でも使えるように30分くらいの作品も吹替え版で作っています。小学生が『もったいないキッチン』を見た後に、給食の食べ残しがなくなるということも期待して作りました。

家計を助けるためにも“食品ロス対策”は重要

小竹：映画公開から5年が経ちますが、日本や世界で食品ロスに対してどのような変化が起こったのでしょうか？

ダーヴィド：フードロスに関してはいくつかの改善があり、日本国内も国外も少し減りました。温暖化ガスの約10％がフードウェイストからできている。このフードウエスト、フードロスを大きく減らすことができたら、オーガニックな農業を通して、オーガニックな食品で世界中のお腹を満たすことができると思います。

小竹：日本の状況はどうでしょう？

関根：映画を作った当時の食品ロスは600万トン台でしたが、今は400万トン台にまで減っています。日本は全体的に食料廃棄、食品ロスの数値がかなり下がってきている。食品ロスやSDGsの意識が高まってきている結果だと思います。ただ、物価高の影響もある。節約の意味でも食品ロス対策は大事になってきている。家計を助けるためにもますます必要なことになってくると思います。

小竹：ダーヴィドさんは次にやりたいこととして、リサイクルの話をしていました。そのテーマに興味を持ったきっかけは？

ダーヴィド：人にとってはゴミなものも自分にとっては宝物だと思うことがあって、それがすごくいいなと感じました。最初のステップはほかの人が捨ててしまうものを料理すること。次のステップが修理をすること。壊れた家具や破れた洋服、家電などは捨てられることが多いですが、そういったものを修理して使うことが新しいプロジェクトです。

小竹：映画も準備されているそうですが、関根さんもお手伝いしているのですか？

関根：そうですね。今度は物を修理するという、物のもったいないを追求する“リペア映画”を考えています。

小竹：それは『もったいないキッチン』の延長線上にあるということ？

ダーヴィド：そうですね。『もったいないキッチン』にインスパイアされているので、組み合わせるのが面白いのではないかなと思っています。残り物の料理と修理を組み合わせたレストランをやるみたいなアイデアもあったりします。

小竹：最後に、この番組を聴いているリスナーにメッセージをお願いします。

ダーヴィド：食べ物は命であって文化です。なので、捨てずに料理をしましょう！

小竹：私もたまに食品ロス対策をだらけてしまうときがあるので、改めて気を引き締めて“もったいない精神”を大事にしていきたいと思います！

（TEXT：山田周平）

ご視聴はこちらから





🎵Spotify



https://hubs.li/Q02qmsmm0



🎵Amazon Music



https://hubs.li/Q02qmslg0



🎵Apple Podcast



http://hubs.li/Q02qmztw0

【ゲスト】

第42回（9月5日配信） ダーヴィド・グロスさん＆関根健次さん

ダーヴィド・グロスさん



1978年オーストリア生まれ。TVジャーナリスト、映画監督、フードアクティビストとして活動。ゴミ箱ダイバーとしての経験を積んだ後、クロスメディアプロジェクト「Wastecooking」を開始。ヨーロッパ諸国を旅しながら捨てられてしまう運命の食材を使った創作料理を振る舞うTVシリーズと長編ドキュメンタリー映画『0円キッチン』を制作。TVシリーズは2015年にArte、 3satとORFで放映。映画は複数の映画祭で賞を受賞。2020年、日本を舞台に映画『もったいないキッチン』を監督。

Instagram： ＠david_mgross



関根健次さん



ユナイテッドピープル株式会社 代表取締役。一般社団法人 国際平和映像祭 代表理事、NPO法人PEACE DAY 理事。ベロイト大学経済学部卒。大学卒業旅行中に偶然訪れたガザ地区で紛争の現実に触れ、平和の実現を人生のミッションと定める。2002年、「人と人をつなぎ、世界の課題解決に貢献する」を理念に、戦争、貧困、飢餓、気候変動などのグローバルな課題に取り組むユナイテッドピープル株式会社を設立。2009年より映画事業を開始し、2014年には映画上映会プラットフォーム「cinemo（シネモ）」を立ち上げる。映画『もったいないキッチン』プロデューサー。2021年9月21日、ピースデーにワイン事業「ユナイテッドピープルワイン」をスタート。北海道余市町にて、100ヶ国出身の人々が国境や宗教を越えて協働する「余市ピースワイン・プロジェクト」に挑戦中。

Instagram： @ekinekenji



X： @sekinekenji

【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子



クックパッド社員／初代編集長／料理愛好家。

趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』（日経BP社）など。

X： @takakodeli



Instagram： @takakodeli

映画：もったいないキッチン

監督・脚本：ダーヴィド・グロス



出演: ダーヴィド・グロス、塚本 ニキ、井出 留美 他

プロデューサー：関根 健次

制作：ユナイテッドピープル

配給：ユナイテッドピープル

配給協力・宣伝：クレストインターナショナル

2020年/日本/日本語・英語・ドイツ語/16:9/95分

公式サイト http://www.mottainai-kitchen.net/

上部写真 ©Macky Kawana



記事中写真 ©UNITED PEOPLE