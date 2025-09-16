丘一面がピンク色に！ 「コスモスフェスタ」開催中（札幌市）
ピンクや白のコスモス以外にも、少し変わったコスモスも園路沿いのプランターに植栽されているので、色や形に注目してみるのもおすすめです◎
『コスモスフェスタ』では、クラフト体験や、“食欲の秋”や“音楽の秋”など滝野の秋を満喫できる各種イベントが開催されます。
さらに今年は『南区＆札幌市魅力発信エリア』も登場します。
【詳細情報】
たきの秋空文化祭2025～札幌南マルシェ～
開催日時：9月20日（土）・9月21日（日）10:00～16:00
開催場所：カントリーハウス周辺（中心ゾーン）
料金：コンサート観覧無料（入園料・駐車料金が別途必要となります）
※イベント当日の天候及び出展社等の都合により、一部内容が中止・変更となる場合があります。
コスモスクラフト 『コスモスと秋の花アレンジメント』では、コスモスや旬の花々を使って、 アレンジメントを制作することができます。小さな子どもから大人まで参加可能。敬老の日のプレゼントにもおすすめです！
【詳細情報】
コスモスクラフト 「コスモスと秋の花アレンジメント」
開催日：9月14日（日）
開催時間：10:00～12:00（受付終了11:30）、13:00～15:30（受付終了15:00）
開催場所：東口休憩所（中心ゾーン）
定員：15名／回（当日現地先着）
参加費：1,000円／個
※前日の17時の天気予報で雨天の場合は開催を中止とします。ただし、15日に順延の場合は雨予報でも開催します
『花のみどころガーデンツアー』では、季節によって移り変わるカントリーガーデンの見どころを、フラワーガイドボランティアが案内してくれます。
【詳細情報】
花のみどころガーデンツアー
開催日時：～10月13日（月祝）10:30～／13:00～（所要時間40～60分）
受付場所：東口休憩所ボランティア棟「花の情報館」（中心ゾーン）
定員：当日のガイドの人数により変動します。
参加費：無料
※当日のガイドの人数により中止する場合があります
滝野の秋を彩るのはコスモスだけではありません！
さらに、コスモスが咲き誇り過ごしやすいこれからの季節、無料入園日も設けられているので、お得に楽しむチャンスです！
【2025年度 秋季 無料入園日】
９月21日（日）秋の都市緑化月間
９月28日（日）秋の都市緑化月間
※駐車料金が別途必要です
コスモスフェスタ
開催期間：2025年9月13日（土）～9月28日（日）
開催場所：国営滝野すずらん丘陵公園 中心ゾーン
9月9日現在、コスモスは3分咲き！
秋の爽やかな風を受けて揺れ動く丘一面のコスモスの時期はもうすぐ。
朝や昼間のコスモスももちろんきれいですが、閉園間際の夕方の時間帯もおすすめ◎ 夕日に揺れるコスモスも美しく、写真映えしそう！ 閉園時間は17時なので、ご注意くださいね。文／北海道Likers
