日経225先物：16日22時＝10円安、4万4630円
16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万4630円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては272.27円安。出来高は2636枚となっている。
TOPIX先物期近は3140ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.36ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44630 -10 2636
日経225mini 44650 +10 64092
TOPIX先物 3140 -5 4446
JPX日経400先物 28235 -25 483
グロース指数先物 755 -1 78
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
