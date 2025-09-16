　16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の4万4630円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては272.27円安。出来高は2636枚となっている。

　TOPIX先物期近は3140ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.36ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44630　　　　　 -10　　　　2636
日経225mini 　　　　　　 44650　　　　　 +10　　　 64092
TOPIX先物 　　　　　　　　3140　　　　　　-5　　　　4446
JPX日経400先物　　　　　 28235　　　　　 -25　　　　 483
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　-1　　　　　78
東証REIT指数先物　　売買不成立

