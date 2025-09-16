Image: Amazon

新しいiPhone、もう予約した？

この前発表された、iPhone 17シリーズやiPhone Air。もう予約してウキウキしている人も多いかと思います。

新しいiPhoneを手に入れるとなると、周辺機器も欲しくなってきますよね。そこで、ひとつオススメをご紹介。iPhoneを完璧な財布にするケースです。

Spigenの「バレンティヌス・プロ・マグフィット」は、iPhoneの背面に磁石の力で貼り付けるカードケース兼財布。似たような製品は今までにもたくさんありましたが、これはちょっと違います。

何が違うかというと、収納力。なんと最大3枚のカードと10枚の紙幣が入ります。

これまでの似たような製品は、カードが数枚入る程度でしたが、これは違う。お札が潤沢に入れられるので、財布不要になります。なんなら、普通のコンパクトな札入れとしても使えます。

僕もこれまで、いくつかこの手のタイプのものを使っていたのですが、カードが3枚くらいしか入らないので、正直あんまり意味がありませんでした。でも、これならお札もしっかり入るので、ほんとに財布不要になりそう。

ただし、MagSafeは磁石の力でくっついているだけなので、何かの拍子に落ちてしまうこともあります。くれぐれも紛失にはご注意を。

価格は4,590円です。

カード収納メインのモデルも

実は、もう1種類あるんです。

「バレンティヌスS ・マグフィット」は、三つ折りデザインでカード最大7枚収納可能。紙幣も入ります。

カード主体で持ち歩きたいという方は、こちらのほうが便利かも。

スタンドにもなります。

こちらは4,990円。今なら499円オフのクーポンが付いています。

