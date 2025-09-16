「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−１ＦＣソウル」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

同大会初参戦の町田は、後半１４分に一瞬の隙を突かれて先制を許すも、同３５分にＤＦ望月ヘンリー海輝のゴールで追いつきドロー発進となった。

高い強度で勝利を貪欲に狙う“町田のサッカー”をアジアでも遂行したいと語っていた黒田剛監督。試合後は「立ち上がりから印象としては堅いなと。初出場のチームの何か重圧・プレッシャーを感じた。勝ち点３を取りに行った中での勝ち点１なので、何とか１を維持できた印象の方が強かったと思います」と振り返った。

前半はお互いリスクを犯さない堅い展開で進んだ。０−０の前半４０分ごろにはＭＦ林がペナルティーエリア内で相手を倒し、一度はＰＫの判定となったがＶＡＲが介入。３分を超えるオンフィールドレビューの結果、判定が変更。微妙な判定だっただけに町田は九死に一生を得た形となった。

町田は後半も得点を奪えない時間が続くと、１４分にＤＦ昌子の縦パスをカットされたのを起点に速攻を浴びる。最後は右サイドの元イングランド代表ＦＷジョシーリンガードからの低いクロスに反応したＦＷマルコドゥガンシッチに決められた。

黒田監督はＭＦ下田、ＦＷ西村らを投入し攻勢にでる。すると、同３５分、左サイドのポケットに侵入した下田がマイナスのクロス。ＦＷ藤尾のシュートは阻まれるも、こぼれ球に望月が足を伸ばして押し込んだ。その後も勢いままに攻め続ける町田。同４５分にはゴール前の決定機で藤尾がボレーシュートを放つも、枠上に外れ天を仰ぐ。そのまま試合終了の笛が鳴り、町田のアジアデビュー戦はドロー決着となった。