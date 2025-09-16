「買えばよかった」と後悔する前に！【ROPÉ PICNIC】今から使える♡「秋っぽワンピ」

そろそろ秋支度に本腰を入れておきたい時期。気づいたら可愛い秋服が売り切れ……なんてことになる前に買っておきたいなら、今の時期から秋本番まで長く活躍しそうなアイテムをチェックしてみて。おすすめしたいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場したワンピース。トレンド感も上品さも備わったチェック柄のワンピースは、大人のデイリーコーデで大活躍しそうです。

トレンド大本命！ クラシカルなチェック柄シャツワンピ

【ROPÉ PICNIC】「ウエストタックチェックアソートワンピース」\7,997（税込）

クラシック回帰の流れを受け、レディライクなファッションにも注目が集まっている今。ベルト付きのきれいめワンピがあれば、デイリーに活躍が期待できそうです。ウエストからふんわりと広がる華やかなシルエットが、女性らしい雰囲気を演出。トレンド感のあるチェック柄も、垢抜けをサポートしてくれるはず。ジャケットやカーディガンとのレイヤードもしやすく、ロングシーズン愛用できそうです。

スラリとしたシルエットが美しい大人っぽワンピ

【ROPÉ PICNIC】「オンブレチェックキャミソールワンピース」\5,995（税込）

広がりすぎないストンと落ちるシルエットが、大人っぽい雰囲気を漂わせるワンピース。胸元のVカットラインも、上品見えに一役買ってくれそうです。ブラック・サックスという色展開はどちらもシックな色合いで、いずれもオンオフ問わず活躍が期待できそう。残暑が厳しい時期はタンクトップと合わせて涼しげに、秋口にはパーカーやジャケットとのレイヤードスタイルもおすすめ。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M