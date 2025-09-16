NMB48の川上千尋（26）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集発売を告知した。

川上は「この度“川上千尋1st写真集”発売決定しました タイトルは『永遠未遂』です!」と発表し、写真集の一部を公開。胸元を大胆に露出したランジェリー姿のまま入浴し、〓（順の川が峡の旧字体のツクリ）をピンク色に染めたショットを披露した。

「アイドルとして叶えたい夢だった写真集を発売できる事すごく嬉しいです」と喜びもつづった。

この投稿にフォロワーからは「エロすぎる、、褒めてます」「素晴らしい」「ちっひー綺麗!かわいい!最高!」「お美しい」とコメントが寄せられている。

また、ストーリーズでは「宝塚デビューしてきました あいぴに沢山教えてもらいながら観劇できてめちゃくちゃ楽しかった」と元NMBメンバー佐月愛果（23）との2ショットなどもアップした。

川上は6月12日、大阪市のNMB48劇場で行われたチームN公演「Nship」で卒業を発表。12月23日に「NMB48 川上千尋卒業コンサート〜アイドルちっひーのラストイニング〜」をオリックス劇場で開催する。