大当たり、キターーーッ！！！【スタバ】今食べたい♡「新作スイーツ」

秋の気配を感じ始めたら【スターバックス】の限定スイーツで季節を先取りしませんか？ 今年もお芋やかぼちゃなど、秋の味覚を使った新作が登場。味・見た目ともに注目の、ふわっともっちりなマラサダと濃厚なケーキをご紹介します。

コクと香りで濃厚な余韻「パンプキンバスクチーズケーキ」で秋気分

「パンプキンバスクチーズケーキ」は、かぼちゃの甘さをたっぷり感じられるケーキ。バスクならではの焦げた表面と濃厚なチーズのコクが重なり、スパイスの香りもほのかに漂います。公式サイトによると、深い味わいのコーヒー「TOKYO ロースト」との相性が良いそう。実際にペアリングしたところ、自宅でも特別感のあるカフェタイムを楽しめました。

甘さと食感で魅せる「スイートポテト マラサダ」にハズレなしの美味しさ

「スイートポテト マラサダ」は、ふんわりもっちりとした生地に、焼き芋ペースト入りの餡とスイートポテトクリームを包んだ秋の新作。筆者も試したところ、生地のしっとり感とクリームの軽さのバランスが最高！ おやつにはもちろん、軽めの朝食にもぴったりの一品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mainstbgram様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里