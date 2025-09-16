

BE:FIRST / 空 -Behind The Scenes-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの9月17日にリリースされる８枚目のシングル「空」Music Video撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が公開された。

【動画】BE:FIRST / 空 -Behind The Scenes-

BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して『大丈夫』と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらに、日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

今回公開された映像では、"ちいさな優しさ"をテーマに「愛がなんだ」や「からかい上手の高木さん」で知られる今泉力哉監督が脚本・監督を手がけた「空」Music Videoの撮影裏を収めたBehind The Scenes映像だ。今泉監督から直接演技の指導を受けながらMusic Videoが制作される過程や、BE:FIRSTメンバーの飾らない姿が収められている。YouTubeの音声トラックには撮影現場での撮影時の音声も公開されている。

そんな「空」は9月17日に8枚目のシングルとしてリリースされる。「空」の他、渾身のR&Bチューン「Secret Garden」、JUNON・LEOによるサントリー生ビール タイアップソング「BLUE」、SOTAのソロ曲「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」の合計4曲が収録。

MV盤には「空」Music Videoと「Secret Garden」のMusic Video、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には昨年2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、MV本編からさらにストーリーを深掘りした約7分に及ぶ「空」の-Music Video Director's Cut-の収録。