◇サッカーACLE 町田1―1FCソウル（2025年9月16日 町田GIONスタジアム）

東地区1次リーグが各地で開幕し、初参戦のFC町田ゼルビアはホームでFCソウル（韓国）と1―1で引き分けた。0―1の後半35分、日本代表DF望月ヘンリー海輝（23）が同点弾。アジア1勝は次戦にお預けとなったが、ホームで勝ち点1は譲らなかった。

クラブに初のアジア舞台。黒田剛監督は試合後の会見で「立ち上がりから印象としては（選手たちの様子が）すごく硬いなと（感じた）。初出場の重圧なのか、そんなものを感じた印象。勝ち点3を取る準備をしてきたので悔しさがある」と語った。

後半14分にDF昌子のパスが相手MFに奪取され、カウンター攻撃を浴びて失点。それでも同35分、望月がペナルティーエリア右奥からこぼれ球を押し込んで同点に持ち込んだ。

アジア1勝を目指し、第2戦は30日にアウェーでジョホール（マレーシア）と対戦する。指揮官は「今日の引き分けを教訓にしていかないといけない。難しさはあるけど、ブレることなくいいコンディションをつくって臨みたい」と見据えた。