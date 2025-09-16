◇陸上 世界選手権東京大会第4日 男子400メートル準決勝（2025年9月16日 東京・国立競技場）

男子400メートル準決勝が行われ、中島佑気ジョセフ（23＝富士通）は3組に登場。44秒53で2着に入り、着順で決勝進出を決めた。日本勢では91年大会の高野進以来34年ぶりの快挙となった。

鮮やかな逆転劇だった。前半は抑えて入ったが、ラスト50メートル付近でスルスルと前に出て、2着でフィニッシュ。国立競技場は大歓声に包まれた。

「自信持って走れた。一か八か突っ込んでくる人もいるけど、そこに惑わされず自分のスタイルに徹していけた」

国立の大歓声も後押しした。「（22年）オレゴン、（24年）パリと不甲斐ない結果だったけど、今回東京で皆さんの応援の力を借りて自分のバリアを破るぞと。このチャンスを逃さず目標達成できて本当に幸せです」と笑った。

予選では日本新記録となる44秒44をマーク。序盤は力を温存して、最後の直線で2人をかわす落ち着いたレースを披露し、2組2着と着順で準決勝進出を決めた。

ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ23歳。91年東京大会7位の高野進以来、日本勢2人目となる決勝進出へ「決勝に進むのが目標だし、ここまで来たら決勝で勝負したい。いけるところまでいきたい」と話していた通り、母国開催で結果を残した。