お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が15日に更新されたテレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演し、子供の学校選びについて語った。

子育ての悩みをリアルに語り合う人気企画「井戸ママ会議」。今回バービーは、お笑い芸人のエハラマサヒロ、モデルでタレントの高橋ユウとともに3人でトークを展開した。

現在1歳の子供を育てるバービーは、「海外への教育移住、最近めっちゃ多いです私の周り。マレーシア、インドネシア、ニュージーランド、オーストラリアとか…」と切り出し、「それで私もこの間マレーシアに学校見学行ってきたんですよ」と突然告白。

これにエハラ、高橋が「え〜！？」と声をそろえて驚き、「早っ！？1歳ですよね？」と投げかけるとバービーは「向こうの人もびっくりしてた」と口を開けて大笑い。

それでも「教育のカリキュラムが素晴らしいっていうよりは、環境がマレーシアはめっちゃよかった。マレー系、中華系、インド系いるし、インターだとヨーロッパ系もいた。お友達が文化とか習慣が違うのが当たり前なのがめっちゃいいなと思いました」と真剣に語っていた。