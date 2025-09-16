◇陸上 世界選手権東京大会第4日（2025年9月16日 東京・国立競技場）

男子110メートル障害の準決勝で棄権者が出たため、予選敗退に終わっていた泉谷駿介（25＝住友電工）が準決勝に繰り上がりで出場。奇跡の復活を果たし挑んだ準決勝は3台目で転倒し失格に終わった。

野本周成（29＝愛媛競技力本部）は13秒30の3着。野本は第2組の結果で決勝に進出することはできなかった。3組に登場した村竹ラシッド（23＝JAL）は13秒17の2着に入り決勝進出を決めた。

「レースの1時間前」に繰り上げ準決勝進出を知らされた泉谷。「自宅」から国立に急いで向かい、到着したのは「あんまり覚えてないけど、15〜20分前」だった。

それでも、自分の繰り上げを知ったスタンドのファンから大歓声を浴び、気持ちをつくってレースの臨んだ。しかし、やはり準備時間が少なかったことはレースに影響した。1台目を倒してしまい、いきなりリズムを崩した泉谷は、3台目でまさかの転倒。大歓声の中に悲鳴が響き渡る中で、残りの同組選手はゴールしていた。起き上がった泉谷は独りで最後まで跳び切りゴールし、何度も何度もスタンドに頭を下げた。

泉谷は無念のレース後「準備してくれた方に申し訳ない。自分の力不足を感じた」と言い訳はせず。ここまでの経緯を説明した後、「ネタにして、強く生きていくしかない」とさっぱりとした表情で語った。