フィギュアスケート女子で２０１９、２０年全日本優勝の紀平梨花（トヨタ自動車）が１６日、自身のＳＮＳで中部選手権（１９〜２１日、愛知・邦和みなとスポーツ＆カルチャー）を欠場することを発表した。同大会は２６年ミラノ・コルティナ五輪選考をかねる全日本選手権（１２月、東京）の予選会で、五輪出場が消滅した。

紀平は前回北京五輪シーズンの２１〜２２年に右足を負傷し、全休した。一度は復帰し、２２年全日本選手権（１１位）にも出場したが２３、２４年は全休していた。右足首は完治に近いものの、高難度の複数のトウジャンプを跳ぶと痛みが出るという。紀平のＳＮＳでのコメントは以下の通り。

「このたび、今週末に開催されます『２０２５中部フィギュアスケート選手権大会』を欠場することとなりました。右足の回復は順調で、ほぼ完治の状態まできております。しかし、あと一歩で完全には回復しておらず、高難度のトウジャンプを複数回行うと痛みが出ることもあり、十分な準備を整えることが難しい状況です。思い切り練習できないもどかしさや不安を感じる日々が続き、悔しい気持ちでおります。今回は安全面を考慮し、中部大会は欠場する判断に至りました。今は、新たな挑戦に向けても前向きに取り組んでおります。今回の決断は苦渋のものでございましたが、引き続き復活に向け、全力で努力してまいります」