お笑い芸人の横澤夏子（35）が16日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。新潟産の枝豆が流通しない理由を明かした。

今回は「隣県ローカルバトル 群馬VS長野VS新潟」と題してそれぞれの出身著名人が集結した。「愛してるからこそ言いたい!我が地元へのダメ出し」というトークテーマで、新潟県出身の横澤は「お米も有名なんですけど、実は枝豆も凄いおいしくて」と切り出した。

MCの明石家さんまが「え?山形やろ?」と驚くと、横澤は「山形じゃないんですよ。また新潟もおいしい枝豆が、凄いブランドたくさんあって。作付面積がずっと長いこと1位だったんです。新潟」と説明した。

作付面積が「10何年もずっと1位だったのに、あんまりね、全国に出回らないというか」と全国的に有名にならないことを疑問に思っていた。「何でこんなにおいしいのに広まらないんだろうなって考えた時に、新潟の人って枝豆、ざるごと食べるんですよ。食卓にざる山盛りで食べるから、食べ尽くしちゃってるんですよ。新潟の人が」と全国に流通しない理由を明かした。