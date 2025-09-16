「私、漬物が大好きですね」杉咲花、“最近ハマっているもの”語る

女優の杉咲花（27歳）が、9月16日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“最近ハマっているもの”について語った。



杉咲はこの日、映画「ミーツ・ザ・ワールド」（10月24日公開）の宣伝を兼ねて、板垣李光人と共に同番組のインタビューに対応。“最近ハマっているもの”について、杉咲は「私、漬物が大好きですね。最近もぬか漬けを始めて、毎日混ぜて、好きなもの漬けて食べてます」と語る。



そして、板垣に「ニンニク漬け、食べたことあります？」とたずね、板垣が「ないです」と答えると、杉咲は「味噌とか、醤油とかに漬かってるやつ。“ニンニク臭”全然しないんですよね、あれ。すっごいおいしいから、今度買ってくるわ〜それ！」と興奮気味に語った。