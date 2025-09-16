大病で気づいた水分摂取の大切さ。こまめに飲むようにした結果…｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第33話をごらんください。

血栓の再発を予防するため、意識的に水分補給をするよう医師から告げられたツマ子。小学生のころから頭痛持ちだったようですが、振り返れば心当たりがたくさんありました。病気をして以降、こまめに水分を摂るようになったツマ子は…。

©kamiya.tsukami

時代背景も相まって、水分を摂ることが極端に少なかった幼少期のツマ子。病気によってこまめに水分補給をするようになったことで、長い間悩まされていた頭痛からも解放されたようです。



突然決まった入院生活も、ついに終わりを迎えました。離婚を夫に拒否され、返事を保留していたツマ子でしたが、どんな答えを出したのか気になりますね。

