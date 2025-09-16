コント王者が“ちょうどいいエロさのネタ”で競う：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）9月13日（土）放送は、第15回「ネタギリッシュNIGHT」。サルゴリラ（赤羽健壱、児玉智洋）、ラパルフェ（都留拓也、尾身智志）、ネコニスズ（舘野忠臣、ヤマゲン）、ビスケットブラザーズ（きん、原田泰雅）が、ちょうどいいエロさのネタで競う！
【動画】ちょうどいいエロさのネタ
今回、ちょうどいいエロさのネタに挑むのは「キングオブコント」王者のビスケットブラザーズ、サルゴリラら4組。ビスブラ原田は「キングオブコントだったら禁欲して決勝に挑むんですけど、今日は抜いてきました」と抜かりなし！？
「キングオブコント2023」王者のサルゴリラは、レストランで料理を絶賛する客（赤羽）にシェフ（児玉）が驚愕の食材を明かし…！？
食と下ネタをかけ合わせたネタに、劇団ひとりは「最低でしたね」「許せない」と酷評。しかし、審査員の女性陣からは、下ネタワード大放出のわかりやすいネタに「あのくらい言ってくれた方が好き。ギャルにはモテると思います」と高評価！
「キングオブコント2022」王者のビスケットブラザーズは、メルヘンチックな世界の下ネタコント。2人は切り株の上のリスとクリの位置を入れ替えたり、読む順番を指示したりするが…！？
MC陣は「Eテレ見てるようだった」（矢作）、「これだったらうっかり子供に見せちゃうかもしれない」（劇団ひとり）とアイディアを称賛するが、女性陣の中には「何の物語だったんでしょう？」と理解できない人も！？
モノマネ漫才のスペシャリスト・パルフェは、ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）になりきった漫才を。女性陣からは完成度の高さを絶賛されるが、劇団ひとりからはモノマネの宿命を指摘され…。
「おもしろ荘2025」で優勝したネコニスズは、舘野の赤ちゃんキャラで漫才を。下ネタを「言えないよ…」と恥ずかしがる舘野が、唯一言える下ネタワードに…！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
