元親友の過去を暴露「子どもの寝ている横で人の彼氏と…」【ママリ】

この漫画は、あい(@Ai)さんのフォロワーであるあかねさんが経験した友達関係について考えさせられるエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『結婚式直前！ドタキャン騒動‼』第11話をごらんください。

親友のマキさんは、結婚式をドタキャンしただけでなく、別の友人たちに、自分に都合のいいように話し、それによりあかねさんは、悪者になっていたのです。そのことを知ったあかねさんの友達さとみさんは、大激怒。この一件をSNSに流そうと提案。あかねさん以上に憤りをみせるさとみさんには、マキさんに腹を立てる理由がありました。

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

あかねさんの知らなかった、マキさんの性悪なエピソード。その内容は、とんでもないものでした。男性関係がからむと、友達や子どものことの優先順位が狂ってしまう人なのでしょうか。



言い逃れできない状況に、マキさんは何と答えたのか気になりますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）