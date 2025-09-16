歌手のMISIAさんが15日、名曲を生演奏のジャズアレンジで披露するライヴ、『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』を開催。アンコールを含む全15曲を披露し、昼夜2回の公演で約7000人を動員しました。

『MISIA SOUL JAZZ』は2017年にスタートした、MISIAさんの名曲をスペシャルバンドと共に生演奏のジャズアレンジで届けるライヴシリーズ。2024年の山梨県・河口湖ステラシアターでの開催以来、約1年ぶりの開催となった今回は、『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』と題して、東京・NHKホールで行われました。

■きらびやかな仮面をつけた衣装で登場

MISIAさんはゴールドのきらびやかな仮面をつけた衣装で登場し『CASSA LATTE』を披露。歌い終わりに仮面を取ると、会場からは大きな歓声が上がりました。

MCでバンドメンバーの紹介をした後、ライヴでは初披露となる『SERENDIPITY』や、米倉利紀さんが作詞・作曲をした『LOVED』などを歌い上げました。さらに、観客とのコールアンドレスポンスから始まった『めくばせのブルース』では、力強い歌声に観客も立ち上がり、大きな盛り上がりを見せました。

■全国アリーナツアー開催をサプライズ発表

そして、ラストにはこの日だけのスペシャルなジャズアレンジで、5月にリリースしたアルバムの中から『LOVE NEVER DIES』や、CMソングとしても話題の『明日晴れるといいな』を披露。アンコールでは『It’s just love』、『Everything』をジャズアレンジで歌い上げ、ライヴを締めくくりました。

さらに、2026年1月〜5月にかけて、星空のライヴシリーズ第13章となる全国アリーナツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON』の開催がサプライズで発表されました。