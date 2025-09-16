奥中章人 "INTER-WORLD/Cocooner: Apparent motion of celestial bodies" 2025

「大阪といえば万博」。

今だとそう思っている人も多いかもしれませんが、実はもうひとつ、見逃せないカルチャーイベントが進行中です。

「Study: 大阪関西国際芸術祭」。アートを通して都市や社会を考え直そうという試みで、西成や船場などの街を舞台に広がっていきます。

この現場を歩いたのは、音楽やアート、サブカルチャーを横断して発信してきた関西出身のフォトグラファー／ライターの久保憲司。80年代から今日までカルチャーの第一線を見つめ続けてきた彼が、大阪の街とアートの交差点をどう切り取ったのか。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

いろいろ言われている大阪・関西万博ですが、世界中の人が集まるというのは楽しい。初めて世界を感じたのも1970 年の大阪万博でした。子供の時に体験したワクワク感がよみがえりました。あの頃はきっと未来はこんな風に平和になるのだろうと思っていたのですが、その夢はまだまだ叶っていませんね。

初の大阪万博よりずっと前、関東大震災が起こった頃らしいのですが、大阪が「大大阪」と呼ばれていた時代があったそうです。だからか大阪人はいつも「東京なんぼのもんじゃい」という気持ちがどこかにあります。トランプで言うなら、メイク・オオサカ・グレイト・アゲイン、MOGA（モガ）ですね。

「京都こそが本当の都」と、1200年経った今も思ったはる人たちもいます。そんなややこしい土地をアートで復活させてやろうと始まったアート・フェス「Study: 大阪関西国際芸術祭」。大阪万博ほど盛り上がっていない感じがするのがちょっと残念ですが、大阪をアートの街にしようといろいろなイベントが開催されています。

万博とアートの交差点

万博の中にも「Study: 大阪関西国際芸術祭」がオーガナイズした作品がたくさんあります。気づかれましたか。

モスラの卵が突然出現したかのような奥中章人さんの作品や、車椅子を美しく積み重ねた考えさせられる檜皮一彦さんの作品など、13人の興味深いアーティストの作品が会場内に点在しています。パビリオン探索ももちろんですけど、日本の最先端のアーティストたちの作品を探すのも楽しいですよ。

檜皮一彦 "HIWADROME: type_ark_spec2" 2025

西成エリアでの出会い

万博以上に楽しいのが、インバウンドで盛り上がる西成エリアです。山王ハモニカ長屋に新しくオープンした喫茶店兼画廊の「喫茶あたりや」に入場料500円を払ったら、飲み物まで作ってくださりました。

万博は日本の作家さんばかりだったけど、こちらは世界中のアーティストの作品が見れました。「万博は日本のアーティストが多かったですけど、それと対比させる感じで世界のアーティストでやっておられるのですか」と聞いたら、「アートに世界も日本もないのよ」と怒られました。

喫茶あたりや

コーヒーを飲みながら昔同じエリアにあったライブ・ハウス「マントヒヒ」を思い出しました。フリクションのギターだった常松正敏さんのE.D.P.S.や、チャーミーさんがラフィン・ノーズをやる前にやっていたYOUと現在は世界的DJ、YOJI BIOMEHANIKAがやっていたヨーランのライブを見に行った。みんなあの頃はアートしようとしていた。僕もマントヒヒに出演したことあるけど、僕は潔癖症で、ライブよりも早くこのホコリまみれの楽屋から出たいとばかり思ってたな。今はそんなマントヒヒみたいな場所に座って、ああこういうのもいいなと思う年頃になったのです。

「芸術と暮らし」が重なる場所

僕が子供の頃住んでいたロンドンなんか全部の道がB&B になっていて本当に味気ない街とかありました。全部が民泊になっても街の個性は失われます。民泊もある、若者がやっているショップもある。アート・ギャラリーもある。レストラン、ライブ・ハウス、クラブ、本屋さんもあるような街にならないと。そのために、アートは重要なのです。

次に訪れた「kioku手芸館たんす」も、まさにそんな施設でした。

今は商売されていないタンス屋さんで、美術家の西尾美也さんと、地元のおばあちゃんたちとの共同制作でファッションブランドを運営されています。「喫茶あたりや」に来た外国のアーティストが、そんなおばあちゃんたちの活動に感化されて一緒に作品を作っています。どんどん広がっているのです。存在自体がアートのような場所です。

NISHINARI YOSHIO（西尾美也＋kioku手芸館「たんす」）

NISHINARI YOSHIO（西尾美也＋kioku手芸館「たんす」） Photo: MugyudaHyogo

「釜ヶ崎芸術大学」と地域の再生

そして、ゲストハウスとカフェを運営しながら活動されている「釜ヶ崎芸術大学」。こちらも存在自体がアート作品のような場所です。西成に流れ着き、このゲストハウスに泊まりながら、「なんか俺、絵を書いてみたくなった」「俺、字を書いてみたくなった」と突然覚醒する人たちがいる。そんな人たちの作品が、直接壁に描かれたり貼られたりしているのです。

釜ヶ崎芸術大学のアートに出会う日常に宿泊できる“Our Sweet Home” 森村泰昌（美術家）× 坂下範征（元日雇い労働者、釜ヶ崎芸術大学在校生）2016

かつて俗に「ドヤ街」と呼ばれてきたエリア。「ドヤ」とは宿を反対にした言葉で、日雇い労働者や生活に困窮した人々が集まる簡易宿泊所が密集していることから、ドヤ街と呼ばれるようになりました。そんな場所で突然、絵、詩、音楽などに目覚める人が多いみたいです。なんかいいなと思いました。これこそ、アートです。

そんな作品を見ていると、自分の父親のことを思い出しました。父は、最後は西成で生活保護を受けてケースワーカーさんらに助けられて暮らしていたそうです。ある日、生活保護の事務所から電話がかかってきたことで、もう何十年も行方が分からなかった父の消息がわかったのです。こうして「釜ヶ崎芸術大学」の話を聞いていたら、ウチの親父も最後はこうやって、作品を遺していたらいいのになと思いました。

『あしたのジョー』の段平おっさんの名言「こんどはわしとおまえでこの泪橋を逆に渡ろう」という言葉が突き刺さります。人生の終着点と思われがちな場所でも、そんなことはないです。もう一度、泪橋を逆に渡ればいいのです。「釜ヶ崎芸術大学」に飾られた作品を見て、あーこの人たちは泪橋を逆に渡ったんだなと。

ウチの親父が泪橋を逆に渡れたかどうか、分かりませんが、僕の人生の最後の方で、こういう場所に呼んでこういうことを考えさせたくれたのは、そういうことだったのかなと思います。

ウチの父も芸術家になりたかった人だそうです。僕も芸術家にはなれず職業カメラマンくらいで終わりましたが、ウチの息子は芸術家と呼ばれる人になりました。三代かかってなんとか父の夢がかなったんだなと思いました。息子に「お前がアーティストになれたんやから、俺もアーティストにしてくれや」と何度もお願いしているんですが、ずうっと無視されています。段平おっさんみたいに夢を見させてくれないのです。

アート・フェス｢Study: 大阪関西国際芸術祭｣に関わったような人たちを中心として、大阪をアートの街にしていって、そしてまた「大大阪」と呼ばれような場所にしてもらいたい。

西成の古い家を借りて、僕もなんか始めたいなと思いました。

Study：大阪関西国際芸術祭2025

現代アートの国際フェスティバル「Study：大阪関西国際芸術祭 2025」。

2022年より、Study（実験・研究）と称して、小規模なプレ芸術祭を3回開催し、今年は本祭ともいえる第4回目の開催となる。

大阪・関西万博の開催期間中、万博会場をはじめ、安藤忠雄氏設計の大阪文化館・天保山、黒川紀章氏設計の大阪府立国際会議場（中之島）、西成・船場など大阪の象徴的な場所で行なわれ、国内外のアートプロジェクトを通じて「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」として、新たな対話と発見の場を創出する。

■ 会期：2025年4月11日〜10月13日

■ 会場：大阪・関西万博会場内、大阪文化館・天保山（旧サントリーミュージアム）、船場エリア、西成エリアほか

■ 展覧会パスポート料金：一般 3500円、学生 3000円、中学生以下無料（開催中、各展覧会場に一度ずつご入場できるチケットです）

※会場により会期・時間・休館日などが異なります。会場一覧ページでご確認ください。