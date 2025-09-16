「撮るのうま！」かまいたち濱家、“突然の私服”イケメンショットに「こういうの毎日見たい…」「珍しい投稿」反響
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一さんは9月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。私服を公開しました。
【写真】濱家隆一のイケメン自撮りショット
コメントでは「お写真わーい！Tシャツお似合いでかっこいいです！！」「かっこよすぎます 眼福です」「女心のくすぐり方を分かりすぎてるわぁ…」「突然の私服 大歓迎でございます」「撮るのうま！！！」「濱家さんの私服にちょっとドキドキ」「珍しい投稿で、嬉しいな」「こういうの毎日見たい……」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「濱家さんの私服にちょっとドキドキ」濱家さんは「今日の私服。いつもありがとうございます」とつづり、1枚の写真を投稿。自身の姿が斜めに写った自撮りショットです。格好いいTシャツを着用しており、顔が半分見切れている様子からもイケメンな雰囲気が漂っています。
「相方の影響受けてるな？？」自身のInstagramでは、5月14日にも私服ショットを投稿していた濱家さん。シンプルなコーディネートが格好良く、似合っています。ファンからは「タイタニックT可愛い」「待って映画Tシャツハマってる？wwww相方の影響受けてるな？？？？？」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
