¡Ö¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ËÊÑ¿È
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÎÃÆ´ÝÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¡Ö¿§¤ó¤Ê½ê¤Ç¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö#¥Ù¥È¥Ê¥à¡¡#¥À¥Ê¥ó¡¡#¥Û¥¤¥¢¥ó¡¡#²Æ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¸½ÃÏ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¼ê¤ò繫¤®¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÆ°²è¤òÈäÏª¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤é¤·¤¤²ÚÎï¤Ê²óÅ¾¤È¡¢ÂÀÍÛ¤Î²¼¤Çµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²ÂºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡ÄË¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤ÈºòÇ¯·ëº§¤·¤¿°ìÈÌ¿Í¤ÎÉ×¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÆ°²è¡£Ìþ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤«¤Ê¤³¥¹¥Þ¥¤¥ëÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¿¡¼¥ó?¤¬¥¥ì¥¤¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£