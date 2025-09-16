·ÃÈæ¼÷¤Îµï¼ò²°¥Ð¥¤¥È¹ðÇò¡¢Ä«¥É¥é¾ïÏ¢28ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ¼¤¤¤¿¤éËèÆüÄÌ¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤°ïºà¡×
ÈÖÁÈÆâ¤Çµï¼ò²°¥Ð¥¤¥È¹ðÇò
¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Îµï¼ò²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿Ä«¥É¥é½Ð±é½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤ÈÇîÂ¿²Ú´Ý ÂçµÈ¤µ¤ó¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³Ã«²Ö½ã(28)¡£14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ(Ê¡²¬¸©¸Å²ì»Ô½Ð¿È)¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³Ì¤¤À¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£µï¼ò²°¤Ç¥Û¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·ÃÈæ¼÷¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¾®³ØÀ¸¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¥Ä¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢°ì»þ´ü¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤ÈÇîÂ¿¤â»×¤ï¤º¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Ã«¤Ï¡¢NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡×(2011Ç¯)¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×(13Ç¯)¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×(23Ç¯)¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×(22Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¥¿¥á¸ý¤Ç¸À¤¦Âç¿Í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤³¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¤½¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¤Ê¤È¤«¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿Í´ÖÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Á¡¡·ÃÈæ¼÷¤Îµï¼ò²°¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð´é¤¬´Ñ¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¾×·â¤Î¥Ð¥¤¥È¡×¡Ö¤«¤¹¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ËÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤!!¡×¡Ö°Î¤¤¤ï¡¢¤³¤Î¿Í¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ¼¤¤¤¿¤éËèÆüÄÌ¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤°ïºà¡× ¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£