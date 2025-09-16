お笑いタレント明石家さんま（70）が16日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。新潟県出身のゲストたちから挙げられた名前に思わず本音が漏れる場面があった。

今回は「隣県ローカルバトル 群馬VS長野VS新潟」と題してそれぞれの出身著名人が集結した。「世代交代」の話題となり、新潟県出身の著名人たちにさんまは「お前んとこ、すぐできんのか?」と尋ねた。

これにYouTuber・ヒカキンの名前が挙がり、さんまは「3枚カード変えるとしたら?」とあと2人の名前を求めた。すると、お笑い芸人の横澤夏子は「まぁ小林幸子さんはね。やっぱり神様」と答えた。

まさかの名前にスタジオは「えっ!?」と驚きに包まれ、さんまも「若くしよう言うてんのに何で小林さん」と世代交代になっていないと指摘。さらに「タイムマシーン3号」山本浩司が俳優・高橋克実に新潟県出身の若手俳優がいないのかを尋ねると「渡辺謙さんとか」と伝えた。

ここでも大御所の名前が飛び出し、山本は「若手俳優っつったんです!俺、今」と立ち上がってツッコミを入れた。さんまも「渡辺謙、小林幸子来たら俺が嫌やわ」と訴えて笑いを誘った。