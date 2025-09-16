彼氏のために手料理を振る舞うのは、楽しみでもありちょっぴり緊張もしますよね。彼氏が「おいしい！」と喜んでくれたら、最高に幸せを感じることでしょう。しかし、彼女の頑張りに感謝もせず、言いたい放題な人もいるようです……。今回は、彼氏に手料理を振る舞ったら地味だとバカにされた話をご紹介いたします。

地味な料理

「彼氏に『手料理が食べたい』とリクエストされたため、張り切って料理をしたんです。彼氏が最近飲み会続きで食生活が乱れていると聞いてたから、和食中心のメニューを用意しました。すると、おかずを食べた彼氏が『もっと頑張ってくれると思ったのに』『こんな誰でも作れる地味な料理じゃなくてさ』『もっと凝った料理を作ってくれって言ってんの』『そんなこともわかんないの？』と言われあ然。一生懸命作った料理を、地味だとか誰でも作れるとか……。こんなことを言う人とは思わず、ドン引きしましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 手料理を侮辱するなんてありえませんよね。地味な料理だとバカにしますが、栄養バランスを考えたり作る工程も大変だったりと、その苦労も知らずによくこんなエラそうな発言ができたものです……。

