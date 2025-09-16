ずっと厳しく言われてて…


きっとうまくやっていける。軽い気持ちではじめた「敷地内同居」／母親だから当たり前？（1）

地元の大手企業に勤める夫の平太、元気いっぱいの2歳の娘・未来と暮らす、主婦力低めの専業主婦・あかり。3人の平凡で幸せな日々は、義両親との「敷地内同居」を始めたことで少しずつ変わっていきます。

家事を完璧にこなす義母は、「よかれと思って」毎日のようにお惣菜をもってきたり、草むしりをしたり。息苦しさを感じたあかりが働きはじめてからは、さらに義母の「手助け」がエスカレートします。一方、平太は、義父からの「男は強くあれ」という言葉に縛られ、弱音を吐けず無理を重ねてしまい…。

母親だから、妻だから、男だから当たり前…？わたしたちを縛る、見えない圧について考えさせられるエピソードをお届けします。

※本記事は龍たまこ著の書籍『母親だから当たり前？ フツウの母親ってなんですか』から一部抜粋・編集しました。

星野家の人々


仕事の失敗やプレッシャーから、あるとき突然会社に行けなくなってしまった平太。うつ病と診断され休職をすすめられるも、平太は「働けない男に価値はない」と受け入れません。義両親に相談しても埒が明かず、あかりはついに覚悟を決めます。

■本当の強さ

わたし、正社員になる！！


ゆっくりこれからのこと考えていけばいいじゃない


出世なんてしなくていい


男の子だからな！！


はじめて聞いたよ…


これからのことを話し合った


著＝龍たまこ／『母親だから当たり前？ フツウの母親ってなんですか』