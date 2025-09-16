ほんとはずっと辛かった。夫が抱えていた、義両親からの期待と重圧／母親だから当たり前？（13）
きっとうまくやっていける。軽い気持ちではじめた「敷地内同居」／母親だから当たり前？（1）
地元の大手企業に勤める夫の平太、元気いっぱいの2歳の娘・未来と暮らす、主婦力低めの専業主婦・あかり。3人の平凡で幸せな日々は、義両親との「敷地内同居」を始めたことで少しずつ変わっていきます。
家事を完璧にこなす義母は、「よかれと思って」毎日のようにお惣菜をもってきたり、草むしりをしたり。息苦しさを感じたあかりが働きはじめてからは、さらに義母の「手助け」がエスカレートします。一方、平太は、義父からの「男は強くあれ」という言葉に縛られ、弱音を吐けず無理を重ねてしまい…。
※本記事は龍たまこ著の書籍『母親だから当たり前？ フツウの母親ってなんですか』から一部抜粋・編集しました。
仕事の失敗やプレッシャーから、あるとき突然会社に行けなくなってしまった平太。うつ病と診断され休職をすすめられるも、平太は「働けない男に価値はない」と受け入れません。義両親に相談しても埒が明かず、あかりはついに覚悟を決めます。
■本当の強さ
著＝龍たまこ／『母親だから当たり前？ フツウの母親ってなんですか』