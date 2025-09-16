日本代表MF望月ヘンリー海輝が終盤同点弾!! ACLEに挑む町田、歴史的アジア初陣はドロー発進
[9.16 ACLEリーグステージ第1節 町田 1-1 FCソウル 町田]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は16日、リーグステージ第1節を各地で行い、初出場のFC町田ゼルビアはFCソウル(韓国)と1-1で引き分けた。後半14分にDF昌子源のパスミスからショートカウンターを受け、先制点を許したが、同35分に日本代表MF望月ヘンリー海輝が起死回生の同点弾。クラブ史上初のアジア挑戦初陣で初の勝ち点1を収めた。
昨季J1リーグ3位でACLE出場権を掴んだ町田にとって記念すべきアジア初陣。背もたれ付きの座席が求められるAFCのレギュレーションにより、町田市立陸上競技場はメインスタンドとバックスタンド上層のみが開放され、平日ナイトゲームに4798人の観衆が集まった。
町田は日本代表の望月がアメリカ遠征明け初めて先発に復帰。韓国代表で同じくアメリカ遠征に参加していたFWオ・セフンもJ1リーグ戦では5月25日の岡山戦を最後に先発から外れていたが、母国の韓国勢を相手に先発復帰し、前線で古巣対戦のMFナ・サンホとタッグを組んだ。FCソウルは元マンチェスター・UのMFジェシー・リンガードが先発に名を連ねた。[スタメン&布陣]
試合は前半2分、町田にさっそくファーストチャンス。敵陣右サイドで相手のトラップミスを拾ったナ・サンホが左足を振り抜き、GKチェ・チョルウォンを強襲した。ところがその後はボールを持たされる展開が続くなか、町田は前線がうまくボールを受けることができず、カウンターを受ける場面も増加。嫌な流れが続いた。
前半24分には右サイドでのプレッシングがかわされ、相手の中央突破を許すと、MFチョン・スンウォンの右足シュートはDF昌子源がなんとかブロック。同31分には町田がボランチ起用のMF中山雄太を起点に前進し、MF相馬勇紀のクロスに望月が頭で合わせる。これはゴールにつながらなかったが、直後には波状攻撃から相馬が右ポスト直撃の右足シュートを放った。
前半38分にはヒヤリとする場面もあった。町田は左サイドを押し込まれ、DFチェ・ジュンがチョン・スンウォンとのワンツーからボックス内に入ってくると、MF林幸多郎の対応が遅れて倒してしまい、PKの判定。だが、ここでVARが介入し、接触は軽微なものだったとしてPKが取り消され、町田は命拾いとなった。
そのまま0-0で後半へ。町田は良い形でボールを受けられなかったオ・セフンに代わってFW藤尾翔太を投入。対するFCソウルはチョン・スンウォンに代わり、スピードと決定力を武器とするウインガーのFWムン・ソンミンを右サイドハーフに投入してきた。すると町田は藤尾の活動量を活かして攻撃を展開し、次第に押し込む場面が増えていった。
ところが後半14分、町田はショートカウンターに屈した。昌子の縦パスがMF{{イ・スンモ}に奪われ、そのまま持ち運ばれると、サイドを攻め上がったリンガードを制限できず、クロスボールがゴール前へ。そこに走り込んでいたFWマルコ・ドゥガンジッチにワンタッチで押し込まれた。悪い奪われ方からの痛い失点。ゴール前でDFドレシェヴィッチが振り切られたことも悔やまれた。
その後は再び町田が優位に試合を進めるが、FCソウルもゴール前の守備が固く、なかなかこじ開けるには至らない。それでも後半35分、途中出場MF下田北斗が左ポケットに侵入し、強引にクロスを送ると、ゴール前で藤尾が左足でフリック。ファーサイドに走り込んでいた望月が長い足を伸ばして詰め、ワンタッチで押し込んだ。
なおも攻める町田は後半45分、鮮やかなサイド攻撃から途中出場のFW西村拓真が決定的なボレーシュートを放ったが、惜しくも枠外。終了間際にはムン・ソンミンのカウンターを受けたが、GK谷晃生が巧みな駆け引きでシュートをキャッチした。直後には望月のクロスをFWミッチェル・デュークが折り返し、藤尾がボレーで狙ったが、これも枠外。そのままタイムアップを迎え、初挑戦のACLEはドロー発進となった。
(取材・文 竹内達也)
