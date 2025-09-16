9月16日の「踊る！さんま御殿!!」にて「群馬×長野×新潟 隣県バトル」を放送。3県それぞれの出身有名人たちが、自分たちの地元を自慢し合い大いに盛り上がった。

新潟出身の元NGT48・声優の長谷川玲奈は、地元の方言が「にゃんわん語」と言われているとアピール。「違うんじゃない」は「違わんでにゃん」、「やらない」は「やらにゃん」と言うため、そのあまりにかわいすぎる表現に、さんまは思わず「それウソやろ」とツッコんでしまう。

長野出身の乙葉は1998年の長野五輪を自慢すると、「街がすごくキレイになった。オリンピック道路も出来て、ロサンゼルスの高速道路かと思うくらい」と主張。さんまから「ロサンゼルスの高速道路ってどんなの？」と質問されると、苦し紛れに「ハイウェイ感」と答えスタジオ中が爆笑となった。また、群馬出身の中村俊介は、長野五輪日本選手団主将が群馬出身の荻原健司だと指摘するも、荻原は現在長野市長であることから、群馬と長野で大騒ぎになる場面も。

ジョン・レノンやさんまも訪れたことがある長野の軽井沢の自慢話になると、群馬にも北軽井沢という地名があると判明。長野出身の国本梨紗が「北軽井沢の人って長野に憧れちゃってる」とイジると、さんまが「ほんまに名前変えた方がええと思うぞ」「腹立つやんけ」と、群馬メンバーに北軽井沢の改名を提案。「どこの会議に行けば変えられるんですか、（北軽井沢に）とりあえず行ってみるわ」とまさかのやる気を見せたため、群馬メンバーをはじめスタジオ中が「えー！」とビックリ。事態を見守っていた新潟出身の山本浩司（タイムマシーン3号）が「行くと明石家って町になっちゃうんですよ」と諫めるも、「そっちのほうがええやろ！」とさんまの意欲は止まらなかった。