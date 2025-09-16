（住人）「いやびっくりしましたよ。ここまで来たからね」



家の中に侵入してきたのは１頭のクマです。



当時、女性は室内で洗濯をしていたといいます。



（住人）「イヌにしては違うし、あ、クマだと思って。ここに来て止まった」



クマはその後、玄関から出ていきました。

（急式アナウンサー）「平屋建ての公営住宅です。リビングに面したガラス窓。下側の窓を割って、クマが侵入してきたということです」





三笠市幾春別川向町の公営住宅で午前１０時４０分ごろ、家の中にいた女性が室内でクマ１頭を目撃しました。現場は三笠市の中心部から７キロほど離れた場所で、当時家の中には女性１人でした。

警察によりますと、クマは住宅の窓ガラスを割って室内に侵入してきたということです。



（住人）「（クマが）動いてきて、逃げなきゃならないから、後ろ向いたらダメだし」



その後、クマは洗濯をしていた女性のすぐ近くを通り、開いていた玄関のドアから出ていきました。



女性にけがはありません。

クマの体長はおよそ１．２メートルで、ハンターと市の職員が室内を確認したところ、幅およそ９センチの足跡が複数見つかったということです。



警察がパトカーで付近を巡回するなど警戒を強めています。