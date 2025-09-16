¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡×¤òÊç½¸Ãæ¡ª
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤¬16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Áー¥à¤È¤·¤Æ·ëÂ«¤·¡¢¹Åç¤«¤éÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à±þÊçÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é3¤Ä¤Þ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¤Î¼õÉÕ´°Î»¡¢¤Þ¤¿ºÎÍÑ²ÄÈÝ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ººÎÍÑ·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ¤Ï¸Ä¿Í¤Ë¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢±þÊç´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢·èÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNSµÚ¤Ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢¥Áー¥à¤äÁª¼ê¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡£¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¡¢¤¼¤Ò±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡