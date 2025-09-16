俳優の萩原聖人さんが15日、映画『By 6 am 夜が明ける前に』（10月3日公開予定）の完成披露試写会に、主演の武田梨奈さん（34）らと共に登場。武田さんとの間に“気まずさ”を感じていることを、笑いを交えながら明かしました。

映画は、元特殊急襲部隊（通称SAT）の隊員で、現在は6歳の娘と平穏な日常を過ごす、武田さん演じる主人公・長瀬綾が、娘が眠ってから“朝6時”までの間だけ捜査に協力し、犯罪組織と戦いを繰り広げていくクライムアクション作品。萩原さんは、港警察署の刑事課長・原恭一郎を演じます。

武田さんとの共演について萩原さんは「武田さんとは、（この作品では）いっさい絡みがなかったので、気まずいですけど」と回答。

しかし、別の作品では武田さんとは共演シーンがあったようで「ちょっと前に、一本映画でがっつり絡ましていただいたのがあって。その前に（監督の）向井宗敏さんと縁があって、その直後に梨奈ちゃんと縁があってという話をしていたら、（監督と）“一緒にやりたいよね”って。（この作品は）縁がつないでくれた作品で。その情熱を監督が形にしてくれたので、今回は（武田さんは）全然知らない人ですけど･･･」と、笑いを交えながら、作品が生まれた裏話を明かしました。