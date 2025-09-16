１６日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」では、「隣県ローカルバトル 群馬ＶＳ長野ＶＳ新潟」が放送された。

長野県代表で北村晴男議員、もう中学生、国本梨紗らとともに乙葉（４４）が出演した。艶のあるミドル髪に黒の細身ワンピで上品な雰囲気。夫は藤井隆。

長野県池田町出身で、長野が群馬＆新潟に勝っていると思うことを聞かれると「長野と言えば世界のオリンピック」と得意顔。いつの話ですか？と突っ込まれるも「この間の話ですよ」と真顔で返して笑わせ「オリンピック道路とかできて、ロサンゼルスの高速道路かと思うくらい」。明石家さんまが「ロサンゼルスの高速道路ってどんな？」と突っ込むと「ハイウェイ感」と笑わせた。

ネットでも話題になり「乙葉久しぶりに見たな」「乙葉めちゃくちゃ可愛いし若い」「久しぶりに見る乙葉がえげつないほど可愛い」「何歳？！ずっとかわいい」「乙葉さん全然変わらず綺麗すぎてビックリしたわ。なんでこんな綺麗なの？」「衰えてない」「キレエエ」「歳取らないのかな」「めちゃくちゃ綺麗」「乙葉４４歳。 この年齢にして美しすぎ！！」「長野県歴代Ｎｏ．１可愛い人」「この綺麗なマダムなんか見たことあるなと思ったら乙葉だった」と反応する投稿が集まった。