ハンブレッダーズが、10月19日に初めて主催するフェス＜GALAXY PARK＞のタイムテーブルを発表した。

大阪城ホール敷地内にGALAXY STAGE、PARK STAGE、SCHOOL STAGEと、3つのステージが登場。SCHOOL STAGEには、アリーナスタンディング・スタンド指定どちらの券種でも入場が可能となっている。

ハンブレッダーズはこのあと9月16日22時台のFM802「ROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!」に4人揃って生出演。タイムテーブル発表直後のメンバーの声をお聞き逃しなく。GALAXY PARKについての質問やメッセージは番組オフシィシャルサイトまたは公式Xで応募している。

また、ただいまよりチケットのROCK KIDS特別先行がスタート。本日の番組終了までの本日のみ期間限定先行となるので、番組を聴いてチケットをぜひゲットしてほしい。

なおハンブレッダーズYouTubeチャンネルでは、＜GALAXY PARK＞に向けての解説や対談など当日が楽しみになる動画が公開されている。

◾️＜GALAXY PARK＞ 日程：2025年10月19日(日)

開場 / 開演：15:00 / 16:00

会場：大阪城ホール

出演アーティスト：ハンブレッダーズ / 岡崎体育 / KANA-BOON / キュウソネコカミ/ KOTORI / ズーカラデル / SEVENTEEN AGAiN / ナードマグネット / ハルカミライ / マカロニえんぴつ ▼チケット情報

アリーナスタンディング（ブロック指定） ￥8,900

スタンド指定席 ￥9,600

U-15 スタンド指定席 ￥5,500 ※10/19時点で15歳以下の方対象 ▼ギャラパーのつくりかた_04 ステージ解説編 ●オフィシャルサイト3次先行受付中

https://w.pia.jp/t/humbreaders-o/

受付期間：7月15日（火）21:00〜7月27日（日）23:59

◾️ライブ情報 ◆＜帰宅部定期演奏会vol.2＞

2025年8月6日（水）愛知・名古屋DIAMOND HALL

開場 17:30 / 開演 18:30 2025年8月7日（木）大阪・なんばHatch

開場 17:30 / 開演 18:30 2025年8月14日（木）東京・豊洲PIT

開場 17:30 / 開演 18:30 ◆＜ハンブレッダーズ 秋のグーパンまつり2025＞

2025年9月4日（木）茨城県 mito LIGHT HOUSE

OPEN 18:00 / START 18:30

出演：ハンブレッダーズ、Sundae May Club、Bye-Bye-Handの方程式 2025年9月10日（水）長野県 長野JUNK BOX

OPEN 18:00 / START 18:30

出演：ハンブレッダーズ、171、yubiori

チケット一般発売：7月26日（土）10:00