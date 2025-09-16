フィギュアスケート女子で２０１８年グランプリ（ＧＰ）ファイナル覇者の紀平梨花（トヨタ自動車）が１６日、１９日開幕の中部選手権（愛知・邦和みなとスポーツ＆カルチャー）を欠場することがわかった。同日に自身のインスタグラムで発表した。

小学校の卒業文集に「オリンピック（五輪）で優勝」と記したスケーターは、１６歳でグランプリファイナルを初制覇。全日本選手権も２度制して、日本人女子２人目の４回転ジャンプ（サルコー）も成功させた。ところが、２０２２年北京五輪シーズンに右足首を負傷。その後は思うように痛みが引かず、直近２シーズンを全休した。

今シーズンは２６年ミラノ・コルティナ五輪イヤー。五輪への道をつなぐには１２月の全日本選手権（東京・国立代々木競技場第一体育館）で優勝する必要があったが、右足首の完治を最優先にしたという。現在はジャンプの練習などをセーブしながら行っている。

インスタグラムでは「右足の回復は順調で、ほぼ完治の状態まできております。しかし、あと一歩で完全には回復しておらず、高難度のトージャンプを複数回出ると痛みが出ることもある」と現状を説明。

その上で「今回は安全面を考慮し、中部大会は欠場する判断にいたりました。今は、まだ新たな挑戦に向けても前向きに取り組んでおります。今回の決断は苦渋のものでございましたが、引き続き復活に向け、全力で努力してまいります」とつづった。