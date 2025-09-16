コレサワが、9月16日に開催した、自身初となる日本武道館公演＜あたしを選んだ君と行く武道館＞にて新曲「I LOVE ME」をサプライズ披露した。

「I LOVE ME」は、2024年秋冬シーズンよりリブランディングを展開する「ワコール」ブランドとのコラボレーション楽曲。ブランドメッセージ “愛するわたしへ。Love your moment.” をテーマにありのままの自分でワクワクする日々を過ごせるようにという想いを込めて制作されたという。自信がなく自分を愛することを忘れてしまった主人公が、だんだんと「あたしのままでいい」と胸を張って言えるようになるストーリーを描いているとのこと。本楽曲は、9月17日に配信リリースされることが決定しており、同日0時にはコレサワ公式YouTubeにてMVも公開される。

楽曲以外にも「ワコール」ブランドとのコラボレーションを実施予定。詳細は「ワコール」ブランド公式SNSやHPをチェックして欲しい。

さらに、この配信に合わせてデジタルキャンペーンも開催。BeReal.で撮影した写真を指定のSNSで投稿してくれた方の中から抽選で10名に“コレサワI LOVE ME Tシャツ”をプレゼントする。

また、武道館公演の最後には自身初となるZeppツアー＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー」＞の開催を発表した。2026年1月24日より札幌、大阪、名古屋、福岡を巡り、2月15日に東京・Zepp DiverCityでツアーファイナルとなる。最速先行がコレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」にて受付を開始しているので気になる方はぜひチェックしてほしい。

◾️デジタルシングル「I LOVE ME」 2025年9月17日(水) 配信リリース

配信：https://lnk.to/kore_ILOVEME ◆“ありのままのカワイイ”シェアキャンペーン

「I LOVE ME」のリリースを記念し、BeReal.と各種SNSを使用したキャンペーンを開催。「I LOVE ME」の音源と一緒に、BeReal.で撮影したみなさんの“ありのままのカワイイ”写真を対象SNSに投稿してください！ ご自身の写真だけでなく、あなたの毎日を彩る、大切な写真（風景・ペットなど）でもOKです！たくさんの投稿をお待ちしております。 対象期間：2025年9月17日（水）〜 9月30日（火）23:59まで

特典：「I LOVE ME」 Tシャツを抽選で10名様にプレゼント

▼詳細

https://columbia.jp/artist-info/koresawa/info/91529.html

◾️＜コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー＞ 2026年

1月24日（土）北海道・Zepp Sapporo

開場 16:00 開演 17:00

問：WESS

info@wess.co.jp

https://wess.jp/ 1月31日（土）大阪・Zepp Namba

開場 16:00 開演 17:00

問：清水音泉

06-6357-3666(平日 12:00〜17:00)

info@shimizuonsen.com 2月1日（日）愛知・Zepp Nagoya

開場 16:00 開演 17:00

問：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100(12:00〜18:00)

https://www.sundayfolk.com/ 2月7日（土）福岡・Zepp Fukuoka

開場 16:00 開演 17:00

問：キョードー西日本

0570-09-2424(月〜土11:00〜15:00)

http://www.kyodo-west.co.jp/main.php 2月15日（日）東京・Zepp DiverCity

開場 16:00 開演 17:00

問：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ◆チケット

チケット代（一般）：￥6,000（税込） ドリンク代別

チケット代（U18）：￥5,000（税込）ドリンク代別 入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：スタンディング

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント ◆ファンクラブ先行（コレパーク年額会員）

受付：9月16日（火）21:00〜9月18日（木）23:59

https://korepark.com/2026_zepp/

