こういうの求めてたーー！ 白髪伸びてもオシャレに馴染む【ハイライトボブ】が最強♡

白髪を染め続けるのに抵抗がある大人女性に、「ハイライトボブ」がおすすめです。細く入れたハイライトが自然に白髪と馴染み、シンプルなボブヘアに動きや立体感を演出してくれるはず。今回は、大人女性に似合うおすすめのハイライトボブをピックアップ。ぜひこちらを参考に新しいヘアスタイルに挑戦してみてください。

伸びてくる白髪が目立ちにくい

こちらは、「白髪に悩む方へ、“似合う”提案をします」とコメントしている、ヘアスタイリスト@shoki______hairさんが紹介しているヘアスタイル。自然なグラデーションのハイライトが、伸びてくる白髪も目立ちにくくしてくれそうです。シンプルなボブのシルエットに、ハイライトのコントラストが映えています。

シンプルなボブに立体感をプラス

こちらは、細く入れたハイライトによって自然な立体感がプラスされたヘアスタイル。外ハネボブが、よりアクティブな印象になりそうです。地毛に馴染む暗めのカラーをベースにしていることで、よりナチュラルな雰囲気に。手間をかけずにオシャレなヘアスタイルが続きそうです。

髪がボリュームアップして見えそう

こちらは、ヘアスタイリストの@kaito_litze.osakaさんが「極細ナチュラルハイライト」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトの陰影によって、丸みのある女性らしいボブの立体感が際立っているのがポイント。髪のボリュームダウンが気になる人にもおすすめです。

パーマをより軽やかな印象に

こちらは、ふんわりとしたパーマの毛流れを際立たせているハイライトがポイント。軽やかでこなれた印象に仕上がっています。明るめのハイライトによって白髪も自然に馴染み、目立たなくなりそう。オシャレを楽しみつつ、白髪があることも忘れてしまうかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri